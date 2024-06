¿Por qué Gabriel Soto no vio a Irina Baeva en su estreno como ‘Aventurera’?

Irina Baeva, actriz rusa, debutó esta semana como protagonista de ‘Aventurera’, uno de los espectáculos más famosos en México. Sin embargo, no pudo acompañarla su pareja, el experimentado actor Gabriel Soto.

La ausencia del artista causó revuelo, ya que no estuvo en el lanzamiento de la producción y mucho se habló de si su ausencia se debió a que la artista se besa al final con su ex Emmanuel Palomares, quien también participa en la producción.

Ante la interrogante, en programas como ‘¡Siéntese Quien Pueda!’ compartieron declaraciones de Irina Baeva, quien explicó las razones por las que su amor no estuvo.

“Ya vendrá, lo que pasa es que como toda la gente que hacemos teatro, luego es difícil coincidir, entonces yo no he podido ver ‘El precio de la fama’, me encantaría también poder apoyarlo y compartir con él también este proyecto y este éxito”, dijo.

Luego, afirmó: “En algún momento seguramente vendrá y aquí estará echándome porras porque desde el día 1, que yo recibí la primera llamada de mi productor Juan Osorio me dijo ‘es que no estás entendiendo, no estás dimensionando lo que es y será Aventurera en tu vida’. Trató de animarme y de echarme porras desde el momento que recibí la primera llamada y todavía no sabíamos ni en qué momento se iba a hacer”.

Irina Baeva se besa como Emmanuel Palomares en ‘Aventurera’

Uno de los momentos más llamativos del show, que se caracteriza por sus bailes, música y actuación, fue cuando la rusa se besó con su ex al final de la obra.

“Mario (el personaje) lo disfrutó muchísimo y Elena también”, comentó el artista, quien afirmó que está contento de compartir con su expareja.

También se negó a hablar de Gabriel Soto, porque aseguró que es algo que no le corresponde. “No tengo más opiniones, esto es un trabajo, un trabajo bonito”, añadió.

