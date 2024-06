‘¿Bailas?’: Niurka Marcos critica a Irina Baeva tras el estreno de ‘Aventurera’

Irina Baeva se estrenó esta semana en la emblemática obra ‘Aventurera’, pero los resultados no han alcanzado las expectativas del público, que tiene esta obra como uno de los referentes del teatro mexicano.

Una de las críticas más duras fue las que hizo Niurka Marcos, quien interpretó este papel y por eso muchos se han mostrado interesados en conocer su opinión al respecto.

Niurka fue puntual.

¡Se tenía que decir, y se dijo!



“Irina Baeva NO es vedette!

👏🏼👏🏼 Aventurera le queda enorme. pic.twitter.com/w87AyKnA7F — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) June 23, 2024

“Y bueno, para concluir, finalmente, el diagnóstico esperado por todos mis bebé Nius, digo, perdón, no lo puedo dar en ruso porque no sé cómo decirlo, pero Irina no es vedette. Entonces, me veo obligada a decir en español: ¿bailas?”, dijo en una transmisión que hizo en su cuenta en Instagram.

Las declaraciones de la artista cubana han generado muchas opiniones. Algunas de las que se han leído son: “En términos de vedette, Irina no es vedette”, “Ustedes son malos, malos”, “Amo a Niurka”, “Edith (González) tampoco fue vedette y lo hizo mil veces mejor que la Niurka, eso no quita que Irina lo hace fatal, pero no por no ser vedette, sino por ser pésima actriz, pésima bailarina y no tener ni la menor gracia”.

En esta puesta en escena, además de la rusa y Niurka Marcos, también han participado Edith González e Itatí Cantoral.

¿Qué ha dicho Irina Baeva de su estreno en ‘Aventurera’?

Luego de que debutara en esta historia, la actriz habló de este proyecto, el cual afirma que le emociona demasiado.

“No me alcanzan las palabras para describirlo”, decía a la prensa mientras soltaba algunas lágrimas.

La artista comentó que lo más difícil es armar todo el montaje, desde el canto, baile y actuación.

También habló de la importancia de ser rápidos, debido a los cambios de ropa que hay y los distintos movimientos en escena.

Irina Baeva también comentó: “Qué mejor manera de regresar al teatro que con este personajazo que es Elena Tejero, que es un ícono en la cultura mexicana, con este elencazo de primera”.

Añadió que la energía y el ánimo de sus compañeros hace que la obra sea vibrante para el público.

