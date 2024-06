Messi reveló uno de sus mayores deseos en su cumpleaños 37: una foto con Michael Jordan

La estrella argentina Lionel Messi se ha vuelto tendencia este lunes no solo por su cumpleaños número 37, sino por su entrevista al podcast Clank, con el periodista Juan Pablo Varsky. La pulga confesó que uno de sus mayores deseos es conocer y sacarse una foto con la leyenda de la NBA Michael Jordan.

El común denominador es que la mayoría de las personas deseen una foto con Messi. No obstante, el ocho veces Balón de Oro mostró en esta entrevista su faceta más humilde y reveló que uno de sus ídolos es la exestrella de los Chicago Bulls. “Me pidieron tantas fotos… ¿Por qué yo no puedo tener una con él? Sería algo muy lindo”, aseveró.

“Me parece, a nivel deportivo, lo más groso que hay”, dijo previo al duelo ante Chile en New Jersey este martes por la Copa América. Messi confesó que su admiración le viene después de haber visto la serie documental de Netflix, The Last Dance.

“Después de haber visto la serie (NdR: The Last Dance) y haber conocido (…) es impresionante. Eso me acercó mucho más a conocer lo que fue él”, comentó, para luego añadir que le hubiese encantado coincidir en la época de Jordan.

“Es una lástima que no haya podido vivir esa época en vivo. Me hubiese encantado. No sé mucho de básquet tampoco, ni soy muy seguidor, pero fue algo diferente en todos los deportes, no sólo en el básquet”, agregó.

La presentación del personaje es una sola, no puede ser otra: la rutina de lo extraordinario. Este lunes a las 10 am, en Clank!, celebramos el cumpleaños de Leo Messi 👑. pic.twitter.com/39sxPijpyL — Clank.media (@clank_media) June 23, 2024

En su entrevista con Varsky, Leo sacó a relucir su faceta más sincera y humilde, abordando temas de los que nunca o pocas veces a hablado. Todo eso a solo horas de su segundo encuentro en la Copa América 2024 frente a Chile.

