Jorge Bernal compartió detalles de lo que hace con su esposa en la intimidad para mantener la llama

Jorge Bernal explicó que la idea de grabarse durante sus momentos íntimos surgió de manera espontánea, y que tanto él como su esposa disfrutan viendo esos videos juntos como una forma de mantener viva la chispa en su relación. Sin embargo, también recalcó la importancia de establecer límites claros y respetar la privacidad con su esposa, la estilista de estrellas Karla Birbragher.

“Con Karla llevo desde el 2008, señores eso le da sabor a la relación. Yo no hago un video como lo hizo Kim Kardashian, esto no está en un disco duro por allá afuera. No. Está en mi teléfono, son fotitos calientes, videos también”, expresó en el talk show de Univision.

El tema generó una gran controversia en las redes sociales, con algunos espectadores apoyando la idea de grabarse en la intimidad como una forma de fortalecer la relación de pareja, mientras que otros lo consideraron irrespetuoso y peligroso debido al riesgo de que los videos sean compartidos sin consentimiento.

“Seamos sinceros, cuando se enamora cada cual ustedes con su pareja, igual que yo con la mía y ella conmigo, uno le da un pequeño morbo. Uno no se enamora de la personalidad de la persona. Al principio no. Siempre es o el cuerpo o la cara o lo que sea. Entonces yo mantengo ese morbo en nuestra relación, un morbo sano”, agregó Bernal.

El presentador de televisión detalló que cada uno de ellos tiene su propio contenido: “Estos videos no los compartimos, o sea estos videos los tengo yo; Karla tiene sus videos de su autoría. Esto puede ser una solución para cuando tu pareja esté solo en lugar de entrar a una de estas páginas a ver extraños haciendo sus cosas, pues mejorar revivir ese momento que vivió contigo”.

‘Desiguales’ es conocido por abordar temas tabú y controversiales de manera abierta y sin censura, con el objetivo de promover la reflexión y el debate entre sus espectadores. La presencia de invitados como Jorge Bernal demuestra la diversidad de opiniones y experiencias que se pueden encontrar en el programa, enriqueciendo la discusión y fomentando el intercambio de ideas sobre diversos aspectos de la vida y las relaciones humanas.

