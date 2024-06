Niño de 7 años fue alcanzado por una bala perdida en Chicago: joven de 16, acusado de asesinato

El Departamento de Policía de Chicago anunció el arresto de un adolescente de 16 años, quien fue acusado por ser el responsable de la muerte de un niño de 7, luego de disparar cuando se encontraba en la calle, y una de las balas impactó al menor en el pecho, quien perdió la vida en un hospital.

Durante una conferencia que ofreció el superintendente Larry Snelling, relató que cuando el Departamento recibió la llamada de emergencia con relación a un herido por impacto de bala la semana pasada, llegaron al 2300 sur de Jackson Boulevard, en donde encontraron a Jai’mani Amir Rivera, de 7 años herido.

“Sus heridas eran demasiado graves”

Los oficiales trasladaron al menor en su patrulla al Hospital Stroger en donde poco tiempo después los médicos lo declararon muerto. “Sus heridas eran demasiado graves”, dijo Snelling.

Después de la muerte de Jai’mani Amir Rivera, los detectives descubrieron a través de un video al sospechoso. Dijeron que vieron a un adolescente “acercándose a pie antes de detenerse y abrir fuego, una de las balas golpeó a Jai’mani”, dijo en la conferencia Antoinette Ursitti, jefa de la división de detectives.

Agregaron que una persona hizo una llamada de forma anónima para dar más información, y en donde identificó a la adolescente de 16 años, de quien no revelaron su nombre por ser menor de edad.

El Departamento de Policía de Chicago y el Grupo de Trabajo Regional contra Fugitivos arrestaron al joven de 16 años. En el lugar del arresto también se recuperó un arma supuestamente robada, que no había estado involucrada en la muerte del niño.

El joven fue acusado como adulto

Las autoridades confirmaron los cargos en su contra, además de estar siendo acusado como adulto de un cargo de asesinato en primer grado, un cargo de asesinato en primer grado al disparar personalmente un arma de fuego que casi causó la muerte de la víctima y dos órdenes de arresto, ya que tenía una activa, dijo Snelling.

Le gustaba Spiderman y jugar fútbol

El día que falleció Jai’mani Amir Rivera, alrededor de 100 personas se reunieron cerca del lugar para honrar su memoria lanzando globos y encendiendo velas. La tía del niño abrió una cuenta en GoFundMe para solicitar ayuda a la comunidad y darle un funeral digno al niño.

La señora añade una descripción de Amir en tercera persona, en donde relata que le gusta Spiderman, y que se estaba preparando para jugar fútbol en otoño. “Ya no podré abrazar ni decirle a mi madre cuánto la amo”, se lee en la página.

Hacen referencia a la violencia que se vive en las calles de Chicago, en donde los niños no están seguros. “Desafortunadamente, no llegaré al segundo grado. Mi vida fue truncada debido a la violencia armada y no es justo”.

