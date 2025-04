Aseguran que Cazzu quiere evitar legalmente que Ángela Aguilar conviva con su hija

La cantante argentina Cazzu estaría considerando tomar acciones legales para evitar que su hija Inti, fruto de su relación con el cantante Christian Nodal, conviva con la esposa del artista, la cantante Ángela Aguilar.

La presentadora Ana María Alvarado dijo en el programa “Sale el Sol” de este 01 de abril del 2025 que Cazzu está considerando tomar acciones legales para evitar que Inti conviva con Ángela Aguilar.

Esta información surgió tras una nota en el programa en el que hablaron sobre la supuesta decisión de Shakira en la que prohíbe que sus hijos convivan con la novia de su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué.

En ese sentido Alvarado aseguró que una estrategia similar planea hacer Cazzu con la esposa de su expareja. “Con Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu está apunto de pasar (lo mismo que con Shakira) porque ya se va a iniciar un proceso, en donde Cazzu va a pedir que Ángela no pueda cuidar a Inti. Ni la ven y Nodal desde septiembre no la ve”, explicó Alvarado.

Hace pocos días el periodista Javier Ceriani aseguró que la razón por la que Christian Nodal no ha viajado a Argentina para visitar a su hija es porque Ángela Aguilar, presuntamente, no tiene interés en convivir con la niña. Incluso, Ceriani aseguró que la menor de la Dinastía Aguilar le habría prohibido a Nodal visitarla.

“A Ángela Aguilar no le interesa la hija de Cazzu en el núcleo de Nodal, no le interesa que la niña esté en el núcleo de la familia. Le tiene prohibido (a Nodal) ir lo menos posible a Buenos Aires a ver a la niña, porque Cazzu no quiere ver a Ángela, ni Ángela a Cazzu, y Nodal no va a ver a su hija”, detalló Ceriani.

Hasta el momento, ni Cazzu, Christian Nodal o Ángela Aguilar se han pronunciado o confirmado esta información difundida por el programa ‘Sale el Sol’.

Ángela Aguilar y Christian Nodal han sido fuertemente criticados desde que se confirmó su relación. Tras la ruptura de Nodal con Cazzu se especuló que el cantante le había sido infiel a la madre de su hija con su actual esposa, algo que Nodal ha negado en repetidas ocasiones.

Han sido muchas las declaraciones de Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu sobre este tema. Ángela dijo hace varios meses que Cazzu estaba al tanto de su relación con Nodal meses antes de que se hiciera público. Cazzu negó rotundamente tener conocimiento previo de esta información y aseguró que se enteró de la nueva relación del padre de su hija a través de las redes sociales.

Esta situación ha afectado profundamente a todos los involucrados. Cazzu dijo que esto le causó mucho dolor e aseguró que lloró con su hija en brazos. Nodal se ha defendido y a su matrimonio en varias ocasiones.

Recientemente Ángela Aguilar confesó al recibir un premio, en los Billboard Mujeres Latinas en la Música, que esta situación casi la quiebra emocionalmente.

Sigue leyendo:

Cazzu es acusada de estar con un hombre casado

Belinda aplaude a Cazzu por su nueva canción “Con Otra”

¿Cazzu responde a Ángela y Nodal en su nueva canción?