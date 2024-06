Retiran frutas congeladas vendidas en Walmart, Aldi, Whole Foods Market y Trader Joe’s

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) informó el retiro voluntario de productos de frutas congelados de la subsidiaria de SunOpta Inc, Sunrise Growers Inc que fueron vendidas en Walmart, Aldi, Whole Foods Market y Trader Joe’s por una posible contaminación por Listeria monocytogenes.

También informó que se trata de fruta congelada relacionada con la piña que proporcionados por un proveedor externo, que pueden estar contaminadas con Listeria monocytogenes.

Según las especificaciones de la empresa los productos se distribuyeron a través de Walmart, Aldi, Whole Foods Market y Trader Joe’s en varios estados del país.

Walmart: frutas mixtas de gran valor, cerezas dulces oscuras de gran valor y trozos de mango. Vendidos en tiendas en AR, AZ, CA, CO, DC, IA, ID, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MN, MO, MT, ND, NE, NM, NV, OH, OK, OR, PA, SD, TX, UT, VA, WV y WY del 19 de enero de 2023 al 13 de junio de 2023

Whole Foods Market: mezcla de 365 frutas tropicales orgánicas, 365 trozos de piña orgánica, 365 trozos de piña, 365 fresas enteras orgánicas, 365 fresas y plátanos en rodajas orgánicas y 365 moras orgánicas distribuidas en tiendas seleccionadas en todo EE. UU. del 1 de noviembre de 2022 al 21 de junio, 2023

Trader Joe’s: mezcla de frutas tropicales orgánicas de Trader Joe’s distribuida a centros de distribución o tiendas selectos en AK, AL, CT, CO, DE, IA, IL, IN, KS, KY, LA, MA, MD, ME, MI, MN, MO , NE, NH, NJ, NM, NY, OH, OK, PA, RI, TN, TX, VA, VT, WI y Washington DC del 28 de marzo de 2023 al 11 de abril de 2023

Target: mezcla de frutas de bayas y cerezas orgánicas Good & Gather, cerezas enteras dulces oscuras sin hueso Good & Gather, mezcla de fresas y mango Good & Gather, mezcla de frutas mixtas Good & Gather, trozos de mango Good & Gather, Arándanos Good & Gather y Good & Gather Triple Berry Blend distribuido en todo el país del 14 de octubre de 2022 al 22 de mayo de 2023

Aldi: Season’s Choice Tropical Blend distribuido en centros de distribución o tiendas selectos en AL, AR, CT, FL, GA, IA, KS, KY, MA, MD, MI, MO, MS, NC, NE, NH, NY, OH, OK, PA, RI, SC, TN, TX, VA, VT y WV del 11 de octubre de 2022 al 22 de mayo de 2023

AWG (Associated Wholesale Grocers): cerezas agrias rojas deshuesadas Best Choice sin azúcar distribuida a centros de distribución o tiendas selectos en KS, MO, NE y OK del 5 de abril de 2023 al 4 de mayo de 2023.

Síntomas de la listeriosis

Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC)de EE. UU., “la listeriosis es una infección grave, generalmente causada por el consumo de alimentos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes”.

Las infecciones de la Listeria monocytogenes van desde graves hasta las mortales, sobre todo en grupos vulnerables como en niños pequeños, personas frágiles o de edad avanzada y otras personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Entre los síntomas asociados a la infección por Listeria destacan fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea. Incluso puede provocar abortos espontáneos y muertes fetales entre las mujeres embarazadas, según revela la FDA.

En caso de presentar algún síntoma se recomienda acudir a un centro de atención médica o consultar con un especialista.

Por este retiro de frutas congeladas no se conocen reportes de personas afectadas, sin embargo, se recomienda no consumir el producto y regresarlo al lugar de la compra.

