Final épico de El Señor de los Cielos 9 desata polémica y muchos estallan con Rafael Amaya

¡El final es inconcluso! El problema con esta situación es que el público sabe que Rafael Amaya ya no forma parte de la cadena Telemundo y que prácticamente ha dejado las balas de Aurelio Casillas en el pasado. Él no será más El Señor de los Cielos.

Este simple hecho es el que ha generado un descontento generalizado en los fans de la serie, porque tras la muerte de varios personajes importantes y emblemáticos, además del aparente secuestro de Rutila Casillas, muchos entendían que el final como tal alentaba el regreso del líder del clan, pero esto ya no podrá ser.

Vimos el fin de “El Greñas” y el de “Mecha”. Muchos fans están aplaudiendo estas escenas y las actuaciones de todos los involucrados, sin embargo, son muchos los que aún no logran entender qué es lo que pasará a futuro.

El público está dividido

En algunos comentarios los fans son realmente incisivos: “Qué final tan patético, siempre la cag*n pero esta vez se llevaron el premio mayor: matar al greñas (en serio), el Cabo quedó inconcluso y ese nuevo ¿quién es? Y la siguiente temporada no se ve Aurelio, parece que no entendieron que sin Aurelio no hay SDLC”. El problema con este mensaje es que no depende de Telemundo la continuidad del personaje, en alguna medida, es que simplemente se terminó el contrato entre el actor y la cadena y éste no quiso renovar.

A nivel profesional es entendible que él busque obtener nuevos papeles que le permitan avanzar y mejorar. Ya que desde hace más de diez años viene dándole vida a un único ser que ya ha llegado a tener vida propia y que a la larga lo ha terminado encasillando.

De momento lo único que tenemos claro es que en el año 2025, “La Dinastía Casillas” no verá la derrota y seguirá contándole su historia al mundo, bajo esta nueva ficción en la que al parecer estarán a la cabeza los actores Iván Arana y Carmen Aub.

¿Morirá Aurelio Casillas en el inicio de la siguiente historia?

Son muchas las conjeturas que han empezado a tomar forma. Algunos dicen que en el primer episodio de la nueva temporada, por rescatar a Rutila, Aurelio perderá la vida. Lo que hará que éste queda a la cabeza de todo.

Algunos fans han realizado esta conjetura tras el final de la temporada: “Uno de los momentos más duro fue la lealtad del Greña. Me apenó por la Mecha, pero ahora Diego será más imparable y creo que Aurelio muere en el comienzo dando la vida por la Rutila. De la única manera que ella se volverá la real fiera si le matan al papá @elsenordeloscielos Gracias por esta temporada y por interactuar con nosotros. Todos son excelentes actores felicidades”.

Es importante señalar que habrá que ver el crecimiento de Diego en esta historia, ya que su máxima ambición era convertirse en el mismísimo Señor de los Cielos y ahora parece que hay un espacio vacío.

