Irina Baeva respondió a las fuertes críticas de Niurka Marcos por su trabajo en la ‘Aventurera’

Niurka Marcos expresó que Irina Baeva no pudo igualar la energía y la pasión que ella puso en su interpretación del personaje de Elena Tejero, y que su desempeño en las escenas de baile dejaba mucho que desear. Además, la vedette criticó la falta de experiencia de la actriz de origen ruso en el teatro, sugiriendo que debería haberse preparado más antes de asumir un papel tan icónico como el de Aventurera.

Baeva respondió a las críticas de aquellos que han criticado su interpretación de Elena Tejero en el pasado, pero que estaba orgullosa de su trabajo en la obra y de haber tenido la oportunidad de interpretar a un personaje tan emblemático. A pesar de las críticas, Baeva recibió el apoyo de sus seguidores y de otros colegas de la industria, quienes elogiaron su valentía y dedicación en el escenario.

“Todas las críticas siempre son bienvenidas; siempre y cuando, son constructivas. Cada quien puede tener una opinión y un comentario al respecto. Hay muchas cosas. A ti te pueden encantar las hamburguesas y a mí no gustarme; no tiene absolutamente nada de malo, como bien lo dicen ‘en gustos se rompen géneros’. Está bien que a alguien le guste, está bien que a alguien no le guste, es totalmente normal. Nada es blanco y negro en esta vida. En cuanto al baile, soy actriz. Creo que estaría interesante que vieran el trabajo actoral que se hace arriba del escenario”, mencionó a ‘Imagen TV’.

“La crítica siempre es buena, siempre y cuando, es constructiva porque eso nos hace ser mejores. Creo que ahí estamos siempre para escuchar y para corregir cositas, para variar más, y dar lo mejor de nosotros; pero los comentarios negativos, seguramente muchos de ellos son de gente que ni siquiera ha visto la obra. Entonces, los invito a que nos acompañen”, agregó al mencionado canal de televisión.

Las críticas hacia Irina por su papel fueron inevitables, pero la actriz supo manejar la situación con elegancia y seguir adelante con su carrera. Sin duda, esta experiencia le servirá para crecer y enfrentar futuros desafíos con mayor confianza y seguridad en sí misma.

Sigue leyendo:

· Irina Baeva le responde a aquellos que la han criticado por su papel en ‘Aventurera’

· ‘¿Bailas?’: Niurka Marcos critica a Irina Baeva tras el estreno de ‘Aventurera’

· ¿Video comprueba que Gabriel Soto pasó la noche con Cecilia Galliano?; dónde dejó a Irina Baeva