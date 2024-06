Ladrillos Lego ayudan a científicos a construir refugios en la luna

Los científicos de la Agencia Espacial Europea (ESA) han recurrido a la técnica de construcción con ladrillos LEGO para diseñar plataformas de lanzamiento y refugios para los astronautas que visitan la Luna, como parte del programa Artemis.

Para probar si los materiales espaciales podrían usarse para crear estructuras, el equipo imprimió en 3D ladrillos LEGO similares con polvo de meteorito para ver si aún podían usarse como bloques de construcción en versiones de estructuras a pequeña escala.

Los ladrillos espaciales de la ESA resultantes ahora se exhibirán en tiendas LEGO seleccionadas en EE.UU., Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Dinamarca, España y Australia, además de la Casa LEGO, en Billund, Dinamarca, para inspirar a los constructores del mañana sobre cómo funciona LEGO.

Con esto queda demostrado que la construcción con ladrillos LEGO puede ayudar a resolver problemas fuera de este mundo.

Las ubicaciones de las tiendas en Estados Unidos donde se exhiben los Space Bricks de la ESA incluyen:

· The LEGO Store, Mall of America, Bloomington, Minnesota

· The LEGO Store, Disney Springs, Florida

· The LEGO Store, Water Tower Place, Chicago

· The LEGO Store, Disneyland Resort, California

· The LEGO Store, 5th Avenue, Nueva York

Las estructuras reales se construirán en la luna, utilizando materiales que se encuentran allí, pero primero necesitaban entender si un material espacial podría siquiera convertirse en bloques de construcción y necesitaban hacerlo a pequeña escala.

El material espacial en la Luna es regolito, pero sólo hay una muestra muy pequeña disponible en la Tierra, recolectada en la misión Apolo.

Entonces, el equipo recurrió a otro material espacial muy similar: meteoritos, que trituraron hasta convertirlos en polvo y los mezclaron con una pequeña cantidad de polilactida y simulante de regolito y lo usaron para imprimir en 3D ladrillos similares a los ladrillos LEGO, creando los Ladrillos Espaciales de la ESA.

El meteorito que utilizaron tiene aproximadamente 4,500 millones de años y fue descubierto originalmente en el noroeste de África en el año 2,000 y técnicamente está clasificado como L3-6, que es una piedra brechada que tiene incorporados muchos elementos diferentes, como grandes granos de metal, inclusiones, cóndrulos y otros elementos de meteoritos de piedra.

“Nuestros equipos están trabajando para el futuro de los viajes espaciales y se inspiran no sólo en lo que hay sobre nosotros, sino también en lo que podemos encontrar en la Tierra. Nadie ha construido nunca una estructura en la luna, por lo que tenemos que resolver no solo cómo los construimos sino con qué los construimos, ya que no podemos llevar ningún material con nosotros. A mi equipo y a mí nos encanta la construcción creativa y tuvimos la idea de explorar si el polvo espacial podría convertirse en un ladrillo similar a un ladrillo LEGO para que podamos probar diferentes técnicas de construcción”, dijo Aidan Cowley, responsable científico de la ESA.

El resultado fue sorprendente y, aunque los ladrillos pueden parecer un poco más toscos de lo habitual, lo más importante es que la potencia del embrague aún funciona, lo que permite seguir adelante con los diseños.

Sigue leyendo:

· Lego lanza sus primeros kits en Braille

· LEGO lanza su versión del Atari 2600 y revela precio

· LEGO lleva a Vincent van Gogh a tu casa con su nuevo set de 2,316 piezas por $169 dólares