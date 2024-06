Lis Vega también opina sobre la controversia de Irina Baeva en ‘Aventurera’: ¿qué dijo la actriz?

La actriz cubana Lis Vega ha hablado de uno de los temas del momento: el estreno de Irina Baeva como ‘Aventurera’, el clásico del teatro mexicano por el que la rusa ha recibido algunos comentarios en contra.

Conocida por su sensualidad y agilidad para el baile, la artista hizo algunos comentarios sobre esta situación que ha generado controversia en redes, ya que algunos sienten que la novia de Gabriel Soto no ha cumplido con las expectativas.

Primero, Lis comentó: “Todos hemos empezado a gatear, luego caminamos y después corremos. Ella se va a preparar, esto le va a servir para ponerse más por delante y defender más el personaje. Yo tengo fe de que las tablas de hacer las cosas y ensayar es lo que hace la excelencia”.

Luego, indicó: “Ella es una niña superlinda y hay que darle la oportunidad, o sea, estás haciendo un personaje magnánimo y yo hubiera estado nerviosa y después de las grandes que han pasado por ‘Aventurera’ es normal que el público y mucha gente que ya lo vio, pues obviamente haga la comparación”.

Además, quiso darle un consejo a la protagonista de exitosas novelas, que ahora protagoniza esta exitosa producción: “Ella tiene que estar segura de ella y sé que con el tiempo y todos los que están lo van a hacer muy bien, mejor”.

Previo a esto, Lis Vega hablaba de Niurka Marcos, a quien halagaba por su trabajo como vedette. “Le agradezco mucho porque como digo, ella es la mamá de las vedettes y le agradezco enormemente que me eche porras, que confíe en mi trabajo porque yo nunca me he expresado mal de Niurka y siempre he respetado su forma. Al contrario, mi admiración hacia ella y lo gran artista que es, sobre todo vedette, a mi se me hace de las más completas, por lo que representa en este país”.

El mensaje de Lis Vega llega por las declaraciones de Niurka Marcos sobre Irina Baeva, quien asume un papel que ya había hecho la ‘Mujer Escándalo’, como también es conocida en el mundo del entretenimiento.

