Myrka Dellanos habló de lo que atraviesa Eduardo Yáñez con una reportera: “Hay que tener decencia”

Myrka Dellanos salió en defensa del actor Eduardo Yáñez, argumentando que los medios de comunicación a veces invaden la privacidad de los famosos y que él tenía derecho a intimidad. La presentadora de ‘La Mesa Caliente’ también señaló que la reportera pudo haber sido más respetuosa en su forma de abordar al actor.

“Todo iba bien hasta que una reporta le preguntó si era cierto que se había entregado a la religión cristiana. Desde ese instante la cosa se puso muy complicada porque, asegura Eduardo Yáñez, la reportera insistentemente lo golpeaba por la espalda con su teléfono celular. Aquí estamos viendo la imagen justamente cuando con su teléfono (la reportera) lo golpea en el rostro. Él agarra el teléfono y se lo lleva y se arma este zafarrancho”, comenzó diciendo la conductora Verónica Bastos.

El incidente ha suscitado un intenso debate en las redes sociales, con algunas personas apoyando la reacción de Yáñez y otras condenando su comportamiento. En medio de la polémica, el actor compartió unas palabras disculpándose por su actitud, asegurando que reaccionó de manera impulsiva y la prensa no tiene excusa para su comportamiento.

Las imágenes del incidente se viralizaron rápidamente en las redes sociales, generando una ola de críticas hacia Yáñez debido a que algunos lo ven como una actitud violenta y falta de respeto hacia la prensa, mientras que Myrka opinó todo lo contrario.

“¡Qué horror! Es que le están dando golpes en la misma cara. Él estaba calmado, ¿por qué hacen eso? Yo no entiendo, eso no es periodismo, eso no es tratar de que una persona te conteste. Hay que tener decencia en todo lo que uno hace”, añadió la presentadora.

Antes de finalizar su intervención sobre este escandaloso tema, pues agregó que: “Para mí él la debe demandar a ella por haberle pegado. Aquí en Estados Unidos si un reportero, un periodista o una persona con un teléfono viene a ti y te lo tira en la cara es una agresión. La que se va realmente a la policía arrestada es ella”.

