Eduardo Yáñez dice que Erika Buenfil “está sabrosa la gordita” y ella responde si está molesta

Eduardo Yáñez hace poco realizó un comentario de la actriz Erika Buenfil, pues en todo momento intento que pareciera un halago, aunque por muchos no fue tomado de la misma manera, debido a que pudo ser tomado de manera inadecuada.

“¿Quién no se enamoraría de Erika Buenfil? La neta está sabrosa la gordita, está bien. Me gustan, como dijera Pedrito Fernández, las altas, las gordas y las chiquititas”, dijo el actor mexicano de 63 años.

El comentario generó una gran polémica en redes sociales, ya que muchos consideraron que era una falta de respeto hacia la reconocida actriz y una muestra de machismo por parte de Eduardo. A su vez, ella sostuvo un reciente encuentro con los medios de comunicación y de inmediato le preguntaron lo que pensaba y ella aclaró lo que piensa sobre la opinión de su colega.

Erika Buenfil responde a la opinión de Eduardo Yáñez

Los reporteros fueron muy directos con ella y le consultaron que si estaba enojada por lo que dijo Yáñez de ella, a lo que respondió:

“No, para nada, nos acabamos de encontrar hace poquito en una de las oficinas de aquí y muy bien, nos dio mucho gusto vernos. Para nada estoy enojada con Eduardo. Adorado, si nos queremos mucho, un abrazo a todos”.

Sin embargo, aprovechó para abordar otro tema como el su hijo Nicolás, en caso de que desee tomar el mismo rumbo que ella: “Él quiere (dedicarse al medio), yo le digo que tiene que estudiar porque no basta con ser hijo de alguien, sino que también tiene que demostrar con talento y con ganas. Yo veo que sí tiene talento, pero a ver… Yo por mí, feliz”.

Internautas opinan del comentario de Eduardo Yáñez

“Son las conductoras más ofensivas cuando se meten en la vida de los demás”, “Bueno sí ella no sé sintió ofendida no deben vender veneno”, “De todo quieren hacer un escándalo”, “Exageran, él en ningún momento la ofendió”, “Yo no veo ninguna falta de respeto por parte de Eduardo en contra de Erika”, “Ellos son muy buenos amigos y se la llevan muy bien”, “No creo que esté molesta, pues la verdad se la llevan muy bien”, “Lo dijo con humor, yo no veo nada de malo en su comentario”, fueron algunas de las opiniones registradas en el canal de YouTube.

Sigue leyendo:

· Erika Buenfil cuenta cómo hace su hijo tras ser constantemente juzgado por su sexualidad

· Hijo de Erika Buenfil hace frente a los rumores y con una peluca puesta envía un mensaje

· Eduardo Yáñez posa con poca tela para mostrar sus “patas de pollo” a sus 63 años