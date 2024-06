Nacho se va a la liga de fútbol de Arabia Saudí: “No me veía jugando contra el Real Madrid”

Nacho Fernández, canterano y jugador del Real Madrid durante toda su carrera profesional, ha puesto fin a su etapa en el club blanco para iniciar una nueva aventura en el Al-Qadisiyah, equipo de la liga saudí entrenado por el español Míchel González.

En una emotiva rueda de prensa recogida por EFE, Nacho confesó que la principal razón de su marcha fue la imposibilidad de enfrentarse al Real Madrid: “No me veía jugando contra el Real Madrid ni quiero porque son muy buenos. No los quiero en contra. Por eso descarté jugar en Europa y siempre tuve claro que si no terminaba en el Real Madrid nunca me enfrentaría a él. Necesito vivir algo diferente, algo nuevo con mi familia, con mis hijos. Voy a poner mi vida patas arriba pero es lo que necesito”.

A pesar de la tristeza por dejar el club de su vida, Nacho se mostró ilusionado por su nuevo reto en Arabia Saudí: “Me voy a Arabia, al equipo de Míchel, una experiencia completamente diferente, con expectativas completamente diferentes y feliz por todo. La Liga saudí era hace unos años muy desconocida para todos pero está cambiando su potencial porque jugadores importantes estamos yendo para allí”.

El jugador también quiso disculparse con la afición del Real Madrid por no poder despedirse como le hubiera gustado: “Me hubiera gustado despedirme como deseaba de la afición del Real Madrid, aunque lo haré en un acto que preparará con el club. Me ha hecho disfrutar más el día a día. Ante Croacia disfruté y jugué bien, no me afecta nada”.

Finalmente, Nacho agradeció al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez: “Estoy agradecido a Florentino Pérez que es como mi padre. Me ha dado la oportunidad de cumplir mi sueño de jugar en el mejor club del mundo durante 18 años”.

La marcha de Nacho Fernández supone el final de una era en el Real Madrid. El canterano ha sido un jugador ejemplar durante toda su carrera y ha formado parte de algunos de los momentos más importantes de la historia del club. Sin embargo, su deseo de no enfrentarse nunca al Real Madrid lo ha llevado a buscar nuevos retos en una liga como la saudí, que está en pleno crecimiento.

