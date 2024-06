Edson Álvarez no jugará más con México en la Copa América, pero no abandonará la concentración

La lesión de Edson Álvarez en el debut de México por Copa América ante Jamaica ha dado de qué hablar. Días después del percance físico, El Machín decidió hablar públicamente sobre la situación a través de un video difundido por el Tri en redes sociales.

Álvarez confirmó lo que ya era un secreto a voces. Si participación futbolística en la Copa América se acabó en aquel fatídico minuto 28 contra Jamaica. El mediocampista explicó que sintió necesario hacerlo por esta vía y ser él, de viva voz, quien diera a conocer la situación de su parte médico.

“Me sentí con la responsabilidad y ganas de ser yo quien les dé este mensaje. Desafortunadamente, mi participación en Copa América ha llegado a su fin. No tengo palabras. Es un duro golpe para mí porque tenía ilusión, pero son cosas que pasan en el futbol”, comentó.

No obstante, y en su función de capitán, la estrella del West Ham United de la Premier League de Inglaterra se quedará con México hasta el final de su participación en la Copa América. Esto con el objetivo de hacer grupo, apoyar y alentar.

“También quiero comunicar que he tomado la decisión de quedarme con el equipo hasta el final. De apoyarlos y alentarlos como siempre lo he hecho. Ahora me tocará fuera de la cancha. También me servirá para comenzar mi rehabilitación”, sentenció.

De acuerdo con reportes del portal mexicano MedioTiempo, Álvarez trabajará de forma indefinida en su recuperación junto al kinesiólogo de la selección, Carlos Pecanha.

¿Qué le pasó a Edson Álvarez?

El parte médico oficial tardó varios días debido a que lo recomendable médicamente es aguardar a que la zona afectada desinflame. Este miércoles en la madrugada, la selección mexicana compartió el diagnóstico exacto.

El Machín presenta un desgarro parcial miofascial del músculo bíceps femoral y músculo semitendinoso izquierdo. El Tri no proporcionó un tiempo de recuperación y lo condicionó a la evolución del jugador. Sin embargo, para este tipo de lesiones, los plazos suelen sobrepasar el mes.

¿Cómo se lesionó Edson Álvarez?

El mediocampista se lesionó en el minuto 28 del duelo ante Jamaica mientras perseguía a un rival. Edson terminó desentendiéndose de la acción para lanzarse al césped retorcido de dolor.

El pivote tuvo que salir de cambio y lo hizo entre lágrimas, casi sin poder caminar y apoyado en el todo momento por los equipos médicos. Luego de abandonar el terreno de juego, Álvarez tuvo que dejar el estadio NRG en camilla.

