Paola comparte la emotiva entrevista que le hizo a su padre Jorge Ramos y le expresa su admiración

Paola Ramos agradeció a todos los que asistieron al evento y a su padre por siempre apoyarla en sus proyectos profesionales. También mencionó lo emocionante que fue poder tener esta experiencia con su padre Jorge Ramos, a quien describe como su héroe y mentor.

“Qué orgullo poder entrevistar a mi padre— y tener la oportunidad de hacerle todas las preguntas que siempre he tenido sobre su carrera como periodista, sobre las experiencias que ha vivido en las guerras, sobre su estrategia cuando entrevista a dictadores o presidentes o candidatos, sobre lo que piensa del ‘sueño americano’ y sobre cómo balancea las necesidades de la vida y las del periodismo”, expresó en las redes sociales.

Paola destacó la importancia de la familia y cómo su padre siempre ha sido un ejemplo a seguir en su vida. Concluyó su mensaje expresando la gratitud que siente por poder compartir momentos tan especiales con su padre y lo emocionada que está por todo lo que vendrá en el futuro.

“Lo mejor de todo es que tuvimos esta conversación en Los Ángeles, la primera ciudad a la que llegó de México el 2 de enero de 1982”, añadió.

Paola reveló las conmovedoras palabras de Jorge Ramos

Esta experiencia ha sido sin duda un momento especial y único para ambos, padre e hija compartiendo juntos un momento importante en la carrera de Jorge Ramos. Sin duda, esta presentación en Los Ángeles quedará en la memoria de ambos como un momento lleno de orgullo y emoción.

“Tú me has enseñado a ser valiente, a ser una persona valiente. Cuando estaba leyendo tus columnas, me acordaba de cuando te estabas yendo a Nueva York a lo de las Torres Gemelas en el 2001. Pero cuando estaba leyendo eso, ¿sabes de qué me acordé? De las llamadas, cuando yo tenía unos 13 o 14 años, yo estando en Madrid, me llamaste desde el aeropuerto y me dijiste, ‘Me voy a Afganistán’. Me acordé también de Ucrania e Israel”, reveló Paola sobre la entrevista que le hizo a su padre.

Sigue leyendo:

· Jorge Ramos y la orientación sexual de su hija: “Con Paola ha sido una larguísima conversación”

· Jorge Ramos contó los abusos que sufrió tras ser agredido en un colegio de sacerdotes

· Jorge Ramos a sus 65 años muestra el ritmo que lleva en la sangre con el ‘tongontingon’ junto a Olga Tañón