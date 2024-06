Cómo hacer el 4 de julio una comida al aire libre para 8 personas por menos de $50 dólares

Walmart anunció que para este 4 de julio tiene una canasta con la que los estadounidenses podrán cocinar al aire libre para 8 personas, a un precio inferior a $50, aproximadamente $6 por persona.

Este año, la Federación Nacional de Minoristas informó que se espera que los consumidores gasten un promedio de $90 en alimentos para las celebraciones del 4 de julio. Pero en Walmart, los clientes pueden obtener todo lo esencial para una comida al aire libre por menos dinero.

Disponible desde ya, los clientes pueden comprar la canasta de comida al aire libre en la tienda o en línea, que incluye los artículos más buscados, incluidos hot dogs, acompañamientos como mazorcas de maíz y ensalada de papa lista para servir, así como bebidas y postres que incluyen galletas con chispas de chocolate, refrescos, jugos y más.

La canasta del 4 de julio incluye:

· Salchichas Oscar Mayer Classic Wieners Hot Dogs, paquete de 10 unidades

· Panecillos para hot dogs clásicos Wonder Bread, panecillos para hot dogs de pan blanco, 8 unidades

· Ketchup de tomate Great Value, 24 oz

· Mostaza amarilla Great Value, botella exprimible de 20 oz

· Salsa dulce Great Value Squeeze, botella de 10 fl oz

· Salsa de chile para hot dogs de Great Value, 10.5 oz

· Frijoles horneados originales de Bush, frijoles enlatados, lata de 28 oz

· Ensalada de papa original, lista para servir, 32 oz (refrigerada)

· Sandía fresca sin semillas

· Mazorca de maíz dulce fresco, bandeja de 4 unidades

· Patatas fritas Lay’s Classic, 8 oz.

· Pepsi Cola Soda Pop, 16.9 fl oz, paquete de 12 botellas

· Bolsas de jugo para niños Kool Aid Jammers Tropical Punch, 0 % de alcohol, caja de 10 unidades, bolsas de 6 fl oz

· Paletas de hielo Freedom con sabores variados de Great Value, 19.8 fl oz, 12 unidades (congeladas)

· Galletas de panadería con chispas de chocolate, 14 oz, 10 unidades

Y para continuar con los ahorros de verano, Walmart tiene otras ofertas, incluidas las parrillas, planchas, hieleras, piscinas y más, por ejemplo:

· Parrilla de carbón portátil de acero de 14,5” de Expert Grill ($14,97)

· Parrilla a gas propano de 3 quemadores Expert Grill ($147,00)

· Juego de espátula y plancha de acero inoxidable de lujo de Blackstone de 6 piezas ($29,97)

· Termómetro digital de bolsillo para asar carne con lectura instantánea ABS de Expert Grill ($9,88)

· Nevera portátil rígida con ruedas Ozark Trail de 30 cuartos de galón y capacidad para 42 latas ($29,88)

· Fogón plegable de acero inoxidable de 15″ sin humo para campamento con leña y bolsa de transporte de Ozark Trail ($97,00)

· Sillón de respaldo alto Glamp de Ozark Trail ($49,97)

· Vaso de acero inoxidable con aislamiento al vacío de 40 oz de Ozark Trail, color negro ($14,97)

· Vaso de acero inoxidable con aislamiento y asa de 18 oz de Ozark Trail, color rosa intenso ($9,98)

· Silla con dosel para niños Ozark Trail con traba de seguridad (capacidad de 125 lb), roja y azul ($14,97)

· Nevera portátil con ruedas Coleman 316 Series 60QT, color azul Lakeside (ahora $39,84; antes $44,94)

· RTIC – Nevera portátil blanda para 20 latas, a prueba de fugas, con cierre impermeable, color azul y gris (ahora $84,15; antes $124,95)

· Piscina inflable redonda de 59” con lados blandos Packed Party (ahora $24.98, antes $29.98)

· Juego de piscina inflable redonda sobre el suelo Bluescape de 10′ x 30” (ahora $68,00, antes $88,00)

· Piscina elevada con estructura de 15 pies Funsicle (ahora $198,00, antes $248,00)

· Tobogán acuático Happy Hop con castillo saltarín y piscina (ahora $229,00, antes $298,00)

