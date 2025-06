Arrestaron a varios migrantes durante audiencias en Nueva York: agentes de ICE

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron ayer a varios migrantes que realizaban registros obligatorios en una oficina del Bajo Manhattan, a pocos pasos del Ayuntamiento de Nueva York.

Los agentes arrestaron a los migrantes después de que se registraran en una audiencia de la oficina del Programa de Comparecencia con Supervisión Intensiva (ISAP) en Elk St, según la organización de defensa New York Legal Assistance Group (NYLAG). “Imágenes impactantes de los arrestos muestran a agentes del ICE con máscaras y vestidos de civil escoltando a personas esposadas fuera del edificio“, comentó Daily News.

El martes alrededor de 16 personas fueron detenidas también en la oficina de inmigración en Elk St, según The City. ICE redobló los arrestos ayer miércoles, afirmando que están “aplicando el estado de derecho”.

“Es básicamente una trampa”, dijo Allison Cutler, abogada supervisora ​​de la Unidad de Protección de Inmigrantes de NYLAG. “La mayoría de las personas que ya están en el ISAP suelen tener órdenes de deportación definitivas, por lo que el ICE esencialmente… los consideraría un blanco fácil. Así que ya se están registrando, ya tienen citas, la mayoría tiene grilletes electrónicos que monitorean su GPS y ubicación“.

Benjamin Remy, abogado principal de NYLAG, afirmó haber presenciado cómo agentes del ICE trasladaban a inmigrantes de la oficina al tribunal de inmigración New York Federal Plaza. Dijo que las detenciones que vio fueron violentas, con maltratos a los inmigrantes mientras los subían a camionetas sin identificación. “Estas no son detenciones suaves, sino violentas”, afirmó.

Destacó el caso de una mujer que “Se presentó a su cita en la corte y trataba de hacer todo correctamente y continuar con su caso, con su solicitud de liberación, y cuando el ICE la detuvo, inmediatamente les informó que tenía un hijo en la escuela y que también padecía problemas médicos… ICE la ignoró, la agarró y la tiró al suelo, donde ella lloraba y gritaba con una angustia increíble; en español decía: ‘Mi hijo, mi hijo, mi hijo’. Fue una de las cosas más horribles que he visto”.

“Existe una enorme presión para aumentar el número de personas deportadas a diario. Por lo tanto, en ese contexto, no es sorprendente que veamos esta actividad en el centro de Nueva York”, dijo el defensor de la inmigración Naveed Hasan. “¿Por qué nuestros representantes federales no se resisten? ¿Por qué no defienden a Nueva York y ponen fin a esta anarquía?”

Los arrestos formaron parte de una iniciativa nacional de la administración Trump para atrapar a los migrantes en redadas de deportación cuando se presentan a sus comparecencias judiciales de rutina. La ofensiva se produce después de que el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, declarara la semana pasada en Fox News que el gobierno se había fijado una meta de 3,000 arrestos diarios por parte del ICE y que la cifra podría aumentar.

La ansiedad de los inmigrantes en Nueva York se ha intensificado después de que agentes del ICE detuvieran a fines de mayo a Dylan López, un estudiante venezolano de 20 años de una escuela pública de El Bronx, cuando asistía a una audiencia de rutina en Manhattan relacionada con su solicitud de asilo en Federal Plaza. Fue el primer alumno de una escuela pública local conocido en ser detenido en el segundo gobierno de Trump