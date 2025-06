Polémica en el Mundial de Clubes: Estados Unidos le niega la visa a jugador de Boca Juniors por historial criminal

A partir del 14 de junio, en Estados Unidos comienza la fiesta del Mundial de Clubes. Boca Juniors será uno de los dos clubes argentinos que participará. El conjunto ‘Xeneize’ enfrenta un problema de visado debido a que su defensor Ayrton Costa posee historial criminal.

Los antecedentes penales de Costa han generado que, por segunda ocasión en su carrera, Estados Unidos no acepte aprobar su visado. No obstante, medios argentinos como TNT Sports no descartan que antes del comienzo del certamen pueda recibirla.

Ayrton Costa enfrentó la negativa de su visa estadounidense debido a dos causas judiciales que han marcado su historial legal. Cuando era jugador de Independiente de Avellaneda en 2024 sufrió el primer rechazo.

Historial criminal de Ayrton Costa

El defensor fue imputado en 2018 de robo calificado junto a su hermano Carlos y otra persona. Lo acusaron de ingresar a una vivienda en una zona llamada Bernal Oeste y sustraer objetos de valor.

Fueron detenidos por la policía a pocas cuadras del lugar mientras transportaban los bienes robados en un vehículo. Aunque no estaban armados y los objetos fueron recuperados, la causa avanzó en los tribunales de Quilmes.

En 2022, el caso pasó al Tribunal Oral en lo Criminal N.º 5, donde se ofreció a Costa la posibilidad de un juicio abreviado. Al final evitó la condena.

El segundo caso que afecta el historial de Costa fue un asesinato. El femicidio de Agustina Belén Aguilar en 2023. Al jugador no lo imputaron directamente, pero su hermano Carlos sí fue acusado de matar a su pareja.

La familia de Aguilar señaló a Costa como complicidad al encubrir a su hermano. Al jugador se señaló por supuestamente ayudar a limpiar la escena del crimen. Sin embargo, su participación no fue formalmente reconocida y solo acudió como testigo.

¿Quién es Ayrton Costa?

Ayrton Enrique Costa nació el 12 de julio de 1999 en Quilmes, Argentina. Tiene 26 años y juega como defensor. Actualmente, forma parte de Boca Juniors en la Primera División de Argentina

Su carrera comenzó en Independiente de Avellaneda en 2015. Se formó en las categorías inferiores hasta que debutó en la máxima categoría profesional en 2020. En 2022 se fue cedido a Platense por corto tiempo.

Estuvo con Independiente hasta 2024. Ese año firmó con el Royal Antwerp de Bélgica, que pagó $2.5 millones de dólares por su ficha. En 2025 se unió a Boca Juniors por $3.5 millones de dólares.



