La canción de Ángela y la respuesta de Nodal que nunca entendimos y en la que lo decían todo

Hace dos años Ángela Aguilar nos regaló la canción “Inevitable”. Sobre este tema ahora se está hablando mucho, porque hay quienes afirman que el tema es una canción dedicada para Christian Nodal. La canción como tal dura tan solo 2.58 minutos. Vale decir que este tema es de la autoría de Ángela.

¿Qué dice Ángela en este tema? En la primera estrofa la hija de Pepe Aguilar dice: “Me es inevitable el pensarte tanto y tú no me amaste, sólo me quisiste un rato. Aunque me siento tonta yo debo aceptar que sí me imaginaba junto a ti poder estar”.

En el coro la joven dice: “Y duele tanto que no sientas lo mismo que hoy te canto, pero este llanto calmará mi sed de amor y encontraré algo mejor en otro lado”.

Ahora que son una pareja oficial y aún cuando tienen a muchos en contra de su amor, surgen elementos de su historia.

“Mi Miedo” parece no ser una canción oficial de Nodal, pero el tema con su breve estrofa existe porque los fans se encargaron de guardarlo y compartirlo en las redes sociales. Se dice que esta es la respuesta de Nodal al tema de Ángela, porque la tonada musical corresponde a la misma del tema “Inevitable” de ésta.

En esta respuesta básicamente nos enteramos de que la separación entre ellos fue por miedo y pena. Según Nodal en su letra aún cuando sintió lo mismo que ella, lo atormentaban los años, probablemente porque cuando se conocieron Ángela aún era menor de edad. Después le vino el miedo y también la pena, probablemente porque ella no es ni más ni menos que una de las hijas de Pepe Aguilar, descendiente directa de una de las dinastías musicales más importantes de México.

Así la letra de Nodal en esta canción: “A mi el tiempo me ha cambiado, y no fue planeado, si te soy sincero ando todo asustado pensando en lo nuestro y el tiempo que ha pasado; tantas madrugadas que yo a ti te soñe. Primero fue la pena y después los años. Después fue mi miedo por hacerte daño… Y al final sentimos la misma razón, para no explicarle a nadie lo que siente el corazón”.

