Llamado urgente por recursos para que niños pequeños no se queden sin cupo en preescolar y tengan acceso a guarderías

Carolina Sinche llegó en marzo pasado a Nueva York desde su natal Ecuador, luego de una travesía de semanas que la dejó según ella, literalmente “sin aliento”, y aunque afirma que la Gran Manzana la ha recibido bien, gracias al apoyo de unos amigos, confiesa que ha sido muy duro trabajar en un puesto estable, porque no puede pagar una guardería para su niña de 3 años y medio. La madre soltera se gana la vida vendiendo golosinas en los trenes, acompañada de su pequeña, y aunque pensaba registrar a su hijita en una escuela pública, dice que ha golpeado en más de 4 lugares para que la ayuden a matricular, y la han puesto en lista de espera, porque le dicen que los cupos están llenos.

“Yo prefiero no insistir más, porque ellos se han de molestar con tanta insistencia. Tampoco tengo adónde dejar a mi niña, entonces seguiré trabajando con ella hasta que tenga los seis y me la reciban en una primaria, que ahí sí es más fácil. Además como no tengo prueba de dirección permanente, eso también me ha frenado”, comenta con voz baja la inmigrante recién llegada.

Y es que a pesar de que la Administración Adams ha dicho hasta el cansancio que “todo niño que quiera un cupo tendrá acceso a un asiento”, familias como la de la vendedora ecuatoriana afirman que la realidad no coincide con esas palabras.

Por ello, diferentes organizaciones defensoras de los niños están arreciando el llamado urgente a la administración municipal para que se aseguren más recursos económicos en el presupuesto de la Ciudad para atender a la primera infancia no solo con cupos en las escuelas en 3-K y Pre-K, sino también para que se aumenten los programas de cuidado infantil gratuito o de muy bajo costo.

Así lo recalcó este jueves en una conferencia virtual el Comité de Ciudadanos para los Niños de Nueva York (CCC), tras advertir que si el gobierno local no se mete las manos al bolsillo y destina recursos millonarios que ayuden a continuar iniciativas actuales y reviva otras que están en cuidados intensivos ante la falta de financiamiento, habrá implicaciones graves no solo para las familias sino para la economía de la Gran Manzana.

“Somos la ciudad más grande con más niños en el sistema escolar y necesitamos ver más progreso y mostrar la capacidad que tenemos de llegar de manera significativa a niños en 3K y Preescolar. Necesitamos realmente priorizar el alcance a las familias y registrarlos rápido”, dijo Jennifer March, directora ejecutiva del Comité de Ciudadanos para los Niños de Nueva York (CCC). “Nuestra esperanza es que veamos un progreso en la restauración de programas en las comunidades y el alcance y que se protejan los cupos y ver mayores registros”.

La defensora advirtió también que la falta de acceso al cuidado infantil en los hogares y el recorte a fondos de cuidado de niños y de educación temprana deben ser revisados por la administración Adams en medio de las negociaciones presupuestarias de la Ciudad y cambiar la ruta y promover fondos suficientes.

Lauren Melodia, subdirectora de política económica y fiscal del Centro de Asuntos de la Ciudad de Nueva York en The New School se sumó al llamado y advirtió que mientras padres de familia, especialmente mujeres, no tengan acceso a iniciativas de cuidado infantil, les quedará cuesta arriba sumarse a la vida laboral formal en la Gran Manzana y garantizar que sus hijos estén recibiendo atención de primera infancia.

“Sin estas opciones cambia la perspectiva de las mujeres de cómo eligen criar a sus hijos o poder ir a trabajar, especialmente cuando los costos de cuidado infantil están tan altos”, comentó Melodía. “Hay muchas industrias que no han regresado a los niveles de antes de la pandemia y muchos padres pudieran sumarse a esos trabajos. Debemos garantizar acceso a programas infantiles en vez de tener debates innecesarios sobre recortes en una ciudad tiene muchos ingresos por impuestos. hay que permitir a los padres sumarse a otros sectores de la economía”.

Las expertas destacaron con preocupación que los recortes propuestos por el alcalde Adams a servicios infantiles se producen durante una grave crisis de asequibilidad del cuidado infantil en la ciudad de Nueva York, hasta el punto que el 80% de las familias con niños no pueden pagar programas de cuidado infantil ni programas extracurriculares, según un reciente reporte presentado por el Comité de Ciudadanos para los Niños de Nueva York.

“Si bien el Alcalde anunció recientemente que la ciudad reemplazará $92 millones en fondos de estímulo federal perdidos para la expansión de 3-K, el presupuesto de la Ciudad todavía contiene millones en recortes a 3-K, COMPASS después de la escuela y el programa PromiseNYC que brinda cuidado infantil a familias indocumentadas”, advirtieron las defensoras. “Las familias trabajadoras de Brooklyn y El Bronx experimentan la mayor proporción del gasto familiar en cuidado infantil, pagando hasta el 63% de sus ingresos anuales por estos servicios”.

Y faltando poco para que se termine de definir el presupuesto municipal, las oradoras agregaron que los recortes propuestos por el Alcalde Adams supondrán una carga aún mayor para las familias trabajadoras y tendrán un impacto devastador en el bienestar de los niños, los jóvenes y las familias y en la recuperación económica de la ciudad.

La Ciudad lanzó una campaña para que padres inscriban a sus niños en la escuela. Foto Edwin Martínez

Datos manejados por el Comité de Ciudadanos para los Niños de Nueva York, mostraron además que casi 4 de cada 5 familias no pueden permitirse el cuidado extraescolar de niños de 6 a 12 años.

Las familias de El Bronx y Brooklyn experimentan la mayor carga de costos de cuidado infantil, lo que les consumiría hasta más de la mitad (63%) de sus ingresos anuales. Y si se trata de una familia con un bebé y un niño en edad preescolar, gastarían casi la mitad (el 43%) de sus ingresos en guarderías y el 36% de sus ingresos en cuidados en el hogar.

“El acceso a cuidados infantiles y extraescolares asequibles y de alta calidad es necesario para apoyar el desarrollo infantil, la preparación escolar y el éxito de los niños, y desempeña un papel vital para garantizar que los cuidadores, especialmente las madres, tengan la capacidad de trabajar fuera de casa”, advierte la directora ejecutiva de CCC. “De manera alarmante la gran mayoría de los hogares de ingresos bajos a medios en la ciudad de Nueva York no pueden permitirse ningún tipo de atención. Esto no es sólo una cuestión familiar: es una parte clave de una crisis socioeconómica más amplia”.

Hasta el mes pasado, el Departamento de Educación de la Ciudad reveló que la inscripción en programas preescolares, había aumentado a aproximadamente 114.000 niños. Asimismo se mencionó que había alrededor de 53,000 cupos en el programa 3-K de la ciudad, con unos 44,000 ocupados.

Al cierre de esta edición ni la Administración Adams ni el Departamento de Educación de la Ciudad (DOE) respondieron al llamado de las organizaciones ni suministraron información actualizada sobre los cupos disponibles actuales para niveles de educación temprana en los planteles de los 5 condados.

Datos