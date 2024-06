Lupillo Rivera se quebranta en el Paseo de la Fama, en la develación de la estrella de Jenni Rivera

Jenni Rivera tiene oficialmente su estrella en El Paseo de la Fama de Hollywood. Este evento reunió a la familia entera, entre los que se encontraban los hijos de “La Diva de la Banda”, los padres de ésta y sus hermanos: Chiquis, Jacqie, Jenicka, Johnny y Michael, hijos de Jenni Rivera estuvieron en el evento junto a Doña Rosa, Rosie Rivera Lupillo Rivera, Don Pedro Rivera. El gran ausente fue Juan Rivera.

Doña Rosa Saavedra, mamá de Jenni Rivera, llora ante la estrella póstuma de su hija en el Paseo de la Fama de Hollywood. / Foto de Mezcalent. Crédito: Mezcalent

El evento sirvió para que Rosie Rivera y Lupillo pudieran fundirse en un fuerte abrazo, después de haber estado distanciados durante tanto tiempo. Las cámaras de Hoy Día, por su parte, lograron mostrar cómo “El Toro del Corrido” se quebrantaba durante la ceremonia, mientras veía uno de los programas en donde se mostraba parte de la vida y el legado de su fallecida hermana.

Junto a él también vimos el quebranto de Rosie, su hermana y de su mamá doña Rosa, quien también protagonizó uno de los momentos más incómodos del día.

Los padres de Jenni, tanto don Pedro como doña Rosa estuvieron presentes pero siempre se mantuvieron alejados de Chiquis, Jacquie y el resto de sus hermanos. Hay que recordar que todavía hay temas legales pendientes dentro de la familia, que ha generado un fuerte distanciamiento entre ambos.

El drama lo puso doña Rosa

Los hijos de Jenni tuvieron la palabra en este evento, y todo parece indicar que esta situación le molestó mucho a su abuela. Cuando estos subieron al escenario para dirigir el evento, doña Rosa no se dio cuenta de que su hija Rosie estaba grabando y cuando éstos fueron llamados cuestionó si eran o no parte de la familia Rivera.

Las críticas ante este comentario no se hicieron esperar y son muchos los que señalan que en primer lugar no entienden el problema, cuando ella misma no es apellido Rivera, sino Saavedra, y más allá de cualquier problema que ésta pueda tener con los herederos de su hija, la verdad es que ellos tienen todo el derecho absoluto de ser parte del evento y de dirigirlo, porque ya todos están en edad de representar a Jenni Rivera.

Aquí el video con el penoso momento:

