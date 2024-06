Impactante mensaje de Doña Rosa a Chiquis después de la pérdida de su bebé

Chiquis compartió este fin de semana un mensaje sumamente doloroso. La joven cantante estaba embarazada y perdió a su bebé. La intérprete hizo uso de su cuenta oficial de IG para informar sobre los hechos, debido a que su situación médica, obviamente le impedía presentarse en el concierto previsto para ese fin de semana.

En su comunicado escribió “Con gran pesar les anuncio que el aplazamiento de mi concierto de anoche fue a causa de una emergencia médica que me hizo imposible tomar el escenario, tanto fisicamente como emocionalmente. Mientras me arreglaba para el concierto, sufrí la perdida de mi embarazo que no había anunciado ya que estaba en las primeras semanas de gestación“.

El apoyo que la hija de Jenni Rivera recibió en su mensaje fue general. Medios de comunicación, personalidades del mundo del espectáculo y público en general respondió con palabras de apoyo y oraciones, sin embargo el mensaje sobre el cual muchos están hablando hoy pertenece a doña Rosa, su abuela quien escribió en Instagram: “Ay chula cuídate para el próximo embarazo. Sorry”.

Los fans reaccionan las palabras de doña Rosa

Hay quienes han tomado estas palabras tan literales como una falta de sensibilidad. El programa Despierta América comentó esta publicación y las palabras de doña Rosa, así mismo el público que ha visto el video compartido en YouTube. Sobre esto los fans han dicho lo siguiente:

“No creo que sea de apoyo, más bien parece por cumplir, por decir algo, mejor le hubiese lanzado un ladrillo”, “Esa señora Rosa es mala eso no es apoyo”, “Muy mal Doña Rosa, como abuela deja mucho que desear por eso sus nietos se alejaron de ella, nada cariñosa más bien parecía un mensaje sarcástico de mal gusto”, “Que frío mensaje a su nieta, esa frase “de chula”, aveces es para incomodar más que de cariño, hacen bien los hijos de Jenni -en- mantener -la- distancia con ella”.

