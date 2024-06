El 27 de junio, Jenni Rivera recibirá su estrella en El Paso de la Fama de Hollywood

Luego de que durante las últimas horas de ayer se diera a conocer que Jenni Rivera recibirá su estrella en el Paseo De La Fama De Hollywood, sus cuatro hijos acaban de utilizar sus redes sociales para mostrar su orgullo. Jenni será honrada con su estrella frente el edificio Capitol Records a las 11:30 AM.

Chiquis, Jenicka, Michael, Jacqie y Johnny compartieron en sus cuentas de Instagram y Twitter el artículo de la revista Billboard en el que se informa que la ceremonia tendrá lugar el próximo 27 de junio y acompañaron sus publicaciones con emoticones con los que celebran este logro póstumo de la llamada “Diva De La Banda”.

Asimismo, la primogénita de la cantante confirmó que ella y sus hermanos van a ser los encargados de la develación y de esta manera podrán honrar el enorme legado que su famosa madre les dejó tanto en lo artístico como en lo personal.

De acuerdo con lo que se ha informado, además de los miembros de la familia Rivera, Gloria Trevi ofrecerá un discurso con el que reconocerá la trayectoria de la intérprete de temas como “Inolvidable”, “Querida Socia” y “Ovarios”.

Problemas familiares

El papá de Jenni Rivera ha protagonizado fuertes problemas legales con los hijos de su fallecida hija. Sobre el último conflicto dijo que su casa disquera no había hecho nada malo con el material inédito que dejó la desaparecida “Diva De La Banda”, que es uno de los máximos señalamientos que se hacen en su contra.

A través de un live en su momento habló de los señalamientos legales en este sentido: “Me enteré por medio de la prensa que mis nietos me están demandando a mí y a Cintas Acuario, pero no hemos recibido ninguna notificación oficial. Yo amo a mi familia y los he criado para que logren algo en la vida. No entiendo por qué me hacen estas cosas si podemos arreglarlo en familia. Me siento muy triste por esta situación”, dijo don Pedro.

Cabe recordar que ayer Chiquis Rivera publicó en su Twitter una serie de mensajes en los cuales daba a entender que apoyaba completamente la decisión de sus hermanos y que los acompañaría en todo el proceso jurídico.

Sigue Leyendo más de Jenni Rivera aquí:

· Impactante mensaje de Doña Rosa a Chiquis después de la pérdida de su bebé

· VIDEO: Hijo de Jenni Rivera reacciona al homenaje que hizo Peso Pluma a la cantante en Coachella

· Juan Rivera desmintió a Lupillo tras lo que dijo sobre el accidente donde murió su hermana Jenni