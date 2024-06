Michelle Renaud y Matías Novoa comparten las primeras imágenes de Milo

Michelle Renaud y Matías Novoa celebran el nacimiento de su bebé. El pequeño Milo ya es parte de este mundo y los fans de la pareja han podido conocerlo, de alguna manera, mediante las imágenes que estos han liberado en Instagram. Manitas y pies sanos, eso es lo que el público ha podido ver de Milo.

Junto a la imagen Matías compartió el siguiente mensaje: “La espera fue un viaje hermoso, pero el siguiente viaje hacia el nacimiento de Milo fue algo surrealista que me dejo perplejo de amor ❤️❤️ nunca pensé sentir tanto amor por cada ser que constituye mi familia. Gracias mi amor, Michelle Renaud, por cobijar a nuestro bebe desde su fecundación, hasta siempre. Gracias por regalarme un momento inolvidable. ¡Te amo!”.

Del mundo del espectáculo son muchos los famosos que han reaccionado a la buena noticia, dejándole a la feliz familia sus mensajes de cariño tanto para ellos como para Milo. El actor Sebastián Rulli ha sido uno de los primeros en reaccionar con estas palabras: “¡Muchas felicidades! Pronta recuperación para @michellerenaud y que sigan las bendiciones para toda la familia”.

La conductora de televisión Karina Banda también dejó estas palabras para la feliz pareja: “¡Muchas felicidades! Que emoción, estaba esperando tanto este post 🥹❤️ Qué Dios siga bendiciendo su familia, su nueva vida y su matrimonio. ¡Los quiero!”. Así también le escribió la cantante y actriz Irán Castillo: “Muchas felicidades 🎉 que emoción !! Los amo ! Bendiciones para toda la familia !🥰🙏💕🫶🏻❤️”.

Antes del nacimiento de Milo, muchos fans de la pareja se enternecieron por el mensaje que Michelle le dejó a su pareja, agradeciéndole por el apoyo y el cariño que le brindó en este proceso de embarazo, y es que en estos casos los cambios hormonales y corporales suelen afectar mucho a la madre: “Sólo quiero agradecerle a mi esposo por ser tan bello en todas mis etapas, por verme igual y sobre todo por tenerme paciencia cuando tanto estigma mental se me mete a la cabeza. Se me hace hermoso que, si bien si me ve con la misma mirada de siempre, me ayuda a no sentirme mal por los cambios naturales de mi cuerpo”.

