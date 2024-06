¿Respeto a César Chávez? Canelo Álvarez asegura que no es el mejor boxeador mexicano de la historia

El boxeador mexicano y campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, aseguró recientemente que él no siente que sea el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos al afirmar que existen otras figuras con una trayectoria mucho más grande a la suya; a pesar de esto sostuvo que él si es el mejor peleador azteca de la actualidad al mantenerse desde hace unos años como el múltiple monarca de su división.

Estas declaraciones las realizó el tapatío durante una entrevista ofrecida para Univisión Fresno, donde ofreció mayores detalles sobre el estado actual de su carrera profesional y lo que sería una aparente muestra de respeto con el mítico boxeador mexicano Julio César Chávez.

“Me siento el mejor peleador del mundo y de México en este momento, claro que sí. Y lo soy. De la historia de México, obviamente es hablar de muchos peleadores. Yo creo que no me considero el mejor de la historia de México. Al final de cuentas, creo que mis números, cuando me retire, van a hablar por mí, y no tengo por qué estarlo diciendo yo. Al final de cuentas, yo me siento el mejor del mundo en este momento, y el mejor de México en este momento. Y eso es lo que cuenta”, expresó.

Estas palabras del Canelo Álvarez hacen recordar las declaraciones que realizó el propio Julio César Chávez en el año 2021 cuando en ese momento afirmó que el campeón tapatío era ya el mejor pugilista azteca de la historia a pesar que él mismo logró una trayectoria de más de 90 combates demostrando que era una importante figura deportiva.

“Fue algo muy bonito pasarle la estafeta al Canelo. Siempre la ha tenido, Canelo es el mejor peleador mexicano de la actualidad, y posiblemente sea el mejor de la historia”, concluyó el peleador mexicano.

El Canelo Álvarez está enfocado actualmente en mantener su carrera profesional y se ha consagrado como uno de los mejores libra por libra de la actualidad.

Sigue leyendo:

–Canelo Álvarez revela los motivos por los que se disculpó con Lionel Messi tras su polémica

–Julio César Chávez Jr. asegura que el Canelo Álvarez se hará leyenda al vencer a Crawford y Benavídez

–Rey Martínez recibe una suspensión de nueve meses por dopaje