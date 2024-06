Julio César Chávez Jr. asegura que el Canelo Álvarez se hará leyenda al vencer a Crawford y Benavídez

El boxeador mexicano e hijo del mítico peleador Julio César Chávez, Julio César Chávez Jr., aseguró que el campeón indiscutido de los pesos súper medianos Saúl ‘Canelo’ Álvarez colocaría su carrera profesional en un nuevo nivel si derrota al estadounidense Terence Crawford y al mexicoamericano David Benavídez en las presuntas peleas que se están negociando para el futuro; esto luego de analizar el actual nivel del tapatío y lo que representa superar a estas figuras que se ubican como unos de los mejores libra por libra de la actualidad.

Estas declaraciones las realizó Julio César Chávez Jr. durante una entrevista ofrecida para ESNEWS durante el entrenamiento que está realizando en el Maywood Boxing Club de California con el objetivo de poder regresar a los cuadriláteros en los próximos meses.

“Si Canelo le gana a Benavidez y a Crawford, se va a ir a otro nivel. Como Mayweather y Pacquiao, puede ganar 50, 60 o 70 millones de dólares por pelea. Necesita tomar el riesgo, y si pierde, también gana. Entonces, me gustaría que Canelo tomara ese tipo de riesgos. Yo sigo sin entender por qué tomó la pelea con Bivol, por el estilo de Bivol, porque no era un nombre muy conocido. Entonces creo que Canelo puede ganarle a Crawford y a Benavidez y subir a otro nivel”, resaltó.

Por otra parte Chávez Jr. también afirmó que no le gustaría ver el combate que se ha venido rumoreando entre el Canelo Álvarez contra Edgar Berlanga debido a que no le parece tan atractiva como las que podría tener contra Crawford y Benavídez.

“Realmente, no me gustaría ver esa pelea, porque prefiero ver Crawford contra Canelo y Benavidez contra Canelo. Son las mejores peleas, son campeones mundiales. No creo que haya alguien que quiera ver la pelea de Canelo y Berlanga. Me gusta Berlanga, es muy buen peleador, pero no creo que tenga los logros suficientes como para pelear con el Canelo”, agregó el peleador mexicano en sus declaraciones.

Recordemos que hasta la fecha no se ha podido llegar a un acuerdo con Terence Crawford para que suba hasta las 168 libras y así se pueda enfrentar contra el Canelo; asimismo el combate contra Benavídez no se acuerda por la enorme cantidad de dinero que pide el azteca para poder enfrentarlo a pesar de ser el rival mandatorio por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Sigue leyendo:

–Entrenador de Terence Crawford asegura que tiene las herramientas para vencer al Canelo Álvarez

–David Benavídez noqueará al Canelo Álvarez; advierte James Toney

–Devin Haney demandará a Ryan García tras resultar positivo en control antidopaje