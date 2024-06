Canelo Álvarez sale en defensa de México y desmiente la violencia que se vive en el país

El boxeador mexicano y campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, decidió hablar sobre la situación de violencia que vive México actualmente y destacó que en su país no están las cosas como realmente se ven en las noticias de otros países y descartó que la violencia sea tan grave como se especula.

Estas declaraciones las realizó el peleador azteca durante una entrevista ofrecida para Univisión en la ciudad de Fresno, California, donde fue cuestionado por cómo maneja el tema de tener autos de lujo y mansiones en un país tan violento como México; el hecho no resultó del agrado del tapatío quien rápidamente desmintió que existan altos índices de inseguridad y violencia como se mencionan en las noticias.

“A mí toda la gente me quiere en México, gente de todo tipo que te imagines. Toda la gente me quiere en México y yo me siento bien, me siento tranquilo. México no es como lo pintan, o como lo pintan ustedes”, expresó el Canelo.

El campeón indiscutido de los súper medianos también fue cuestionado sobre cuántas veces al año viaja a México para poder dar estas afirmaciones de ser un país realmente seguro; ante esto sostuvo que suele viajar dos veces al año a México debido a que ama a su país, llegando al punto de manejar sus vehículos y sin ningún problema.

“Entonces no puedes juzgar algo que no ves, porque no lo palpas con tus manos. Entonces, si has ido manejando y no te pasa nada, entonces México no es como lo pintan. No es como lo ves en las películas de Hollywood, que sale lo más feo de México. No es así”, resaltó.

“México es un país bonito, que tenemos muchas cosas muy bonitas, más que las que pintan. No sé si México esté mejor hoy que antes, pero yo amo a mi país, y yo no lo veo tan peor como ustedes”, concluyó el Canelo Álvarez en sus declaraciones.

