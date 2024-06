Los 10 alimentos más populares para las barbacoas del 4 de julio

Maíz Amarillo, ensalada de papas, panes para perritos calientes, salchichas y hamburguesas son algunos de los productos más consumidos y comprados para las celebraciones del 4 de julio, según el informe Flavors of the Fourth de Instacart.

El servicio de entrega de comestibles Instacart se basa en una aplicación de terceros, estudia los hábitos de gastos de verano y reveló un informe de las comidas preferidas por los estadounidenses al aire libre del 4 de julio.

Los datos fueron recopilados los siete días previos al 4 de julio de 2023, en comparación con el mismo período en 2022. Y revelaron las tendencias en las comidas al aire libre de verano y las tendencias emergentes.

Los 10 productos más comprados para el 4 de julio

1) Maíz Amarillo (+380%)

2) Carbón (+222%)

3) Ensalada de patatas (+177%)

4) Costillitas (+170%)

5) Panes para perritos calientes (+163%)

6) Frijoles horneados enlatados (+163%)

7) Salchichas (+152%)

8) Hamburguesas de ternera congeladas (+140%)

9) Sandías (+139%)

10) Empanadas de carne (+126%)

Instacart explica que es posible que los hot dogs no estén en la lista porque los estadounidenses los compran regularmente independientemente si es feriado o no. Mientras que la popularidad del maíz, se debe el 4 de julio, y no a las compras regulares.

Sobre la preferencia de los hot dogs sobre las hamburguesas, Instacart hace el cálculo por la demanda de panecillos para perrocalients por encima de las salchichas. “Y en 32 estados de EE. UU., las compras de panecillos para hot dogs a través de Instacart superaron en número a las compras de panecillos para hamburguesas, y estas últimas solo ganaron en unos pocos estados del noroeste, noreste y sureste”.

Para la fecha del 4 de julio también se incrementa el consumo de mostaza, salsa BBQ, ketchup, mayonesa y condimentos. Además, del favorito que como el aderezo ranch, los estados del Medio Oeste y las Llanuras Centrales, así como sobre Idaho y Utah, para un total de 19 estados. También la mayonesa que en muchas ensaladas populares el 4 de julio.

Por supuesto, hay todo un mundo de innovación más allá de los productos básicos contabilizados en los datos de Instacart. Si desea intentar hacer algo un poco más exclusivo para sus comidas al aire libre del 4 de julio, siempre puede sorprender a sus invitados con uno de estos platos.

