‘Quieren monetizar conmigo’: Carolina Sandoval responde sin tapujos a ‘Chisme No Like’

La presentadora venezolana Carolina Sandoval hizo una transmisión en su canal de YouTube para defenderse de los señalamientos que ha hecho ‘Chisme No Like’, que asegura que tiene problemas financieros que la han obligado presuntamente a vender su casa.

En la plataforma, indicó que tiene varias tarjetas de créditos saldadas y que no tiene mayores dificultades económicas, como han asegurado insistentemente.

“Ya que quieren monetizar conmigo, yo misma voy a monetizar. A mí me gusta que cuando la gente habla de mí, hable, pero bien”, afirmó.

‘La Venenosa’, como también es conocida, dijo que vive en récord público y que por eso no tiene nada que ocultar.

“Creen que porque yo volví al mundo del entretenimiento y hago espectáculos, creen que por eso no me voy a salvar. No les puedo poner toda mi cuenta, pero les quiero contar que averigüen, por ejemplo una de mis tarjetas de American Express está paga en su totalidad, ya que tenían tantas ganas de arreglar y construir el crédito de la Sandoval, de la empresa”, agregó.

Luego, indicó que en Estados Unidos las deudas son algo común y por eso no entiende el revuelo que se ha generado. “Obviamente, si no tienes el séquito de las Kardashians seguramente va a ser mucho sobre tus hombros”, dijo.

Carolina Sandoval indicó que los taxes de su casa, de los que tanto se ha hablado, eran 18.000 dólares anuales, un monto que, si se divide en 12 meses, asegura que es una tontería.

“Cuando alguien tiene vida pública, lo único que va a estar en riesgo es que te expongan algo que supuestamente a ti te interesa ocultar. No me interesa ocultar nada, pero las cosas tienen que decirse completas”, afirmó.

La conductora también mostró varias de sus tarjetas de crédito, en un intento de demostrar que los bancos confían en ella y por eso no tiene tampoco problemas crediticios.

También habló de su esposo Nick, quien es contador y la ha acompañado a construir una familia y varios negocios.

