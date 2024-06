La decisión que tomó Carolina Sandoval en medio del revuelo por presuntos problemas económicos

Carolina Sandoval ha protagonizado varios titulares por supuestos problemas financieros en Miami, que han sido revelados por el programa de televisión ‘Chisme No Like’.

En medio de tanto revuelo, la presentadora venezolana decidió irse de vacaciones con su esposo Nick y su hija Amalia Victoria, una oportunidad para despejarse y reconectar después de tanta información que han publicado sobre ella en los últimos días.

A través de su cuenta en Instagram, la famosa subió un video en el que hablaba de un viaje. “Por ahora me retiro”, escribió en la descripción de un video en el que se le veía en el asiento de un avión.

Carolina Sandoval negó tener problemas financieros con vuelo en primera clase

Pero, pese a que quiso calmar las aguas con estas imágenes en primera clase, algunos no dudaron en opinar sobre lo que está pasando con Carolina Sandoval.

Uno de los mensajes que le dejaron fueron: “La necesidad desesperada de mostrar que no está pasando por problemas económicos hace creer con más certeza que si los tiene. Ahora se muestra en primera clase, ¿cuál sería el problema de que esté en quiebra y con deudas? El que no lo haya pasado que arroje la primera piedra”.

Otro mensaje que se leyó fue: “Todos y todas las que sabemos por dónde va la cosa te deseamos lo mejor, que esa casa nueva quedamos todos. Te amamos Carolina Sandoval, todas las venezolana contigo”, “La vida que te mereces”.

‘La Venenosa’, como también es conocida, ha tenido días intensos, luego de que afirmaran que por no pagar unos taxes debió vender su casa en Miami.

También salió información de unas deudas en unas tarjetas de crédito, lo que hizo que saliera a defenderse en su canal de YouTube.

“Ya que quieren monetizar conmigo, yo misma voy a monetizar. A mí me gusta que cuando la gente habla de mí, hable, pero bien”, afirmó.

Además de esto, dijo: “Creen que porque yo volví al mundo del entretenimiento y hago espectáculos, creen que por eso no me voy a salvar. No les puedo poner toda mi cuenta, pero les quiero contar que averigüen, por ejemplo una de mis tarjetas de American Express está paga en su totalidad, ya que tenían tantas ganas de arreglar y construir el crédito de la Sandoval, de la empresa”.

Sigue leyendo:

• Carolina Sandoval niega nuevamente estar separada de su esposo

• Los comentarios que recibió en redes Carolina Sandoval por la fiesta de su hija Amalia Victoria

• Carolina Sandoval celebró el cumpleaños de su hija menor con temática de ‘Matilda’