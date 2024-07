¿A dónde se fue de vacaciones Carolina Sandoval en medio de rumores de problemas económicos?

La presentadora venezolana de televisión Carolina Sandoval sigue haciendo referencias en sus redes sociales de las informaciones que divulgó el programa ‘Chisme No Like’ sobre supuestos problemas económicos que enfrenta.

En medio de la situación, la conductora de ‘¡Siéntese Quien Pueda!’ hizo maletas y se fue con su familia a Madrid, España.

Este viaje llega un momento bastante mediático para ella, debido a que ha tenido que hacer varios videos para negar que esté en una situación complicada. Tal como han afirmado en el show de entretenimiento que conduce Javier Ceriani y Elisa Beristain.

“No se pierdan esto, es que existen cosas que el dinero no puede comprar, para todo lo demás Mastercard”, escribió.

En el material también hablaba de lo mucho que le gustan los policías españoles, ya que le parecen bastante atractivos.

“Madrid de mi alma, Madrid de mi corazón, mi vista preciosa”, decía en otro video para mostrar el lugar en el que se hospedó y tenía una vista increíble de la capital.

‘La Venenosa’, como también se le conoce, subió luego un video en el que alabó la gastronomía del país europeo. “Qué rico lo que yo me estoy comiendo, Dios mío, wow, ay, digo, está muy buena la comida”, decía mientras enfocaba a su esposo y los platos que degustaron.

En este primer día en Madrid, Carolina Sandoval se mostró en el Corte Inglés buscando papaya, una fruta que no puede faltar en su dieta, debido a los múltiples beneficios que tiene.

“Ay, mi gente, hay una cosa que yo no puedo dejar de contarles. Ustedes me ven así fresca como una lechuga, ¿luego de qué? Más de 10 horas de vuelo porque yo llegué primero a Londres y luego a Madrid es porque yo dormí todo el vuelo. Solo me vi la película de ‘Simón’, que se las recomiendo, y después agarré y me puse a dormir, me desperté cuando casi estábamos aterrizando en Londres. Duerman, no compren wifi, desconéctense mientras dure el vuelo y van a llegar sin jet lag”, aconsejó a sus seguidores.

Este viaje de la famosa ha avivado los comentarios de la gente, que han opinado que podría estar pasando algo, debido a los múltiples contenidos que ha subido la venezolana y que tendrían como intención desmentir que atraviesa por un momento difícil.

