Gennady Golovkin reaparece de su presunto retiro y asegura que aún no siente que ha colgado los guantes

El histórico boxeador kazajo Gennady ‘GGG’ Golovkin decidió acabar con el silencio que mantenía ante los medios de comunicación para hablar sobre el futuro de su carrera profesional al desmentir los rumores sobre su retiro y aseguró que se encuentra todavía como un peleador activo; esto a pesar de desempeñarse actualmente como el presidente del Comité Olímpico de Kazajistán desde hace unos cuantos meses tras ganar las elecciones.

En declaraciones ofrecidas para lole el peleador destacó que se ha centrado en otros puntos de su vida luego de la derrota por decisión unánime que registró el 17 de septiembre de 2022 ante el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez; después de esto se alejó de los cuadriláteros y de la escena pública.

“¿Regresar?. De nuevo, para decirlo claramente. Considerando mi incertidumbre sobre si me he retirado del boxeo o no, diré esto: todo tiene su tiempo. Nunca fui de hablar mucho, gritar mucho o promocionarme. Quizás porque me crié en Europa del Este. Diré que me siento y cómodo y feliz. Tengo salud. Estoy disfrutando la vida que tengo. Estoy muy bien”, expresó.

“La vida con el boxeo y la vida sin el boxeo son dos cosas definitivamente diferentes. Estoy agradecido de tener una familia que me ama. He podido mover mi concentración hacia ellos. Es por eso que dejar el boxeo no fue un gran drama para mí, o algún sentimiento fuerte. Simplemente no tuve el tiempo para entenderlo y asimilarlo. No tuve tiempo para entender que dejé el boxeo, porque estoy constantemente entrenando y estoy en buena forma. No sé si ya me siento totalmente retirado”, agregó Golovkin.

Gennady Golovkin se dejó grabar en el Churchill Boxing Gym de Santa Mónica, California, entrenando boxeo y aconsejando al peleador kazajo Sadriddin Akhmedov, por lo que se especuló sobre su posible retiro del deporte para dedicarse a entrenar a nuevas figuras.

Sigue leyendo:

–Teófimo López quiere ser el encargado de retirar a Terence Crawford: “Ya se ve más lento”

–Canelo Álvarez sale en defensa de México y desmiente la violencia que se vive en el país

–Julio César Chávez Jr. cree que la pelea de Canelo Álvarez contra David Benavídez está en un “50-50”