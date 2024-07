Aplauden presupuesto, sin recortes del Alcalde, pero exigen mayores recursos para comunidades

Este lunes, luego de que el Concejo Municipal aprobara el fin de semana el presupuesto de $112,400 millones que se invertirá en programas públicos para que la Gran Manzana y todas sus agencias funcionen durante los próximos 12 meses, el alcalde, Eric Adams, se declaró satisfecho con los acuerdos alcanzados.

Y aunque por muchos meses fue visto como el malo de la película al intentar promover millonarios recortes en sectores vitales, que finalmente el órgano legislativo de la Ciudad no permitió, visitó una biblioteca en Inwood y un centro comunitario en el que se invirtieron $15 millones, y aseguró que seguirá trabajando por la clase trabajadora y las comunidades más vulnerables de los cinco condados.

Adams presumió con orgullo el presupuesto del años fiscal 2025, que entre otros puntos, reestablece $100 millones para programas de desarrollo de primera infancia, otorga $58 millones adicionales para bibliotecas y financiación para instituciones culturales, además de los $26,000 millones para iniciativas de vivienda, da $2,000 adicionales, $500 millones para el programa de asistencia de vales de alquiler CityFHEPS y $14 millones para alfabetización de adultos, al igual que $58.6 millones adicionales para iniciativas de ayuda legal a indocumentados como NYIFUP y ICARE. Asimismo, $4.4 millones para servicios legales para familias inmigrantes, $3,8 millones para acceso al idioma a cooperativas de trabajadores y un banco de intérpretes, $3,6 millones para el programa de salud Access Health, y $700,000 para el programa la Llave de la Ciudad que ayuda a comunidades inmigrantes.

“He dicho esto una y otra vez. Soy un alcalde de clase trabajadora. La gente me para todo el tiempo y me dice: eres uno de nosotros, sabes por lo que estamos pasando. Tomamos esas decisiones inteligentes y difíciles que respaldarán nuestra estrella polar. Eso es proteger la seguridad pública, reconstruir nuestra economía y hacer que la ciudad sea más habitable y asequible”, dijo el mandatario. Adams también advirtió que que la Ciudad tenía un agujero fiscal de $7,000 millones, en buena parte porque se han invertido $4,900 millones en más de 200,000 migrantes recién llegados y solicitantes de asilo, problemática que sigue alta, pues manifestó que todavía la Gran Manzana recibe a 5,000 personas aproximadamente cada mes.

“Cuando los neoyorquinos hablaron, escuchamos. Escuchamos. Tuvimos grandes socios en el Concejo Municipal. Pudimos recuperar fondos reales para nuestra ciudad y poner $2 mil millones en nuestro plan de vivienda. Creo que hemos llegado a ¿62,000 millones de dólares? $26 mil millones en nuestro plan de vivienda. Ahora nuestras bibliotecas pueden mantener sus puertas abiertas todos los días de la semana con tranquilidad y seguir sirviendo a los neoyorquinos”, agregó el Alcalde, quien defendió sus planes de austeridad. “Pudimos ahorrar $7,000 millones en la forma en que administramos nuestras agencias. Sin despidos. Sin aumento de impuestos. Hoy mismo, después de que el Concejo Municipal se reunió, dijimos que miremos las principales prioridades de las que queremos partir y las bibliotecas estaban a la cabeza de eso.

Pero el regocijo del mandatario contrasta con organizaciones defensoras de trabajadores y de inmigrantes que aunque reconocen que el presupuesto al final resultó mejor que la foto que inicialmente quería promover el Alcalde, afirman que todavía falta mayor inversión y aplauden por el acuerdo final al Concejo Municipal.

Así lo dejó ver Theo Oshiro, codirector ejecutivo de la organización Make the Road New York, quien criticó los intentos que el alcalde Adams promovió para hacer millonarios recortes a programas vitales para comunidades vulnerables y le pidió que en vez de jugar con las necesidades de los neoyorquinos, trabaje para mejorar las condiciones de los más necesitados, invirtiendo más fondos y no simplemente restaurando recursos que pretendía quitar.

Presupuesto no cubre todas las necesidades de las comunidades, afirman críticos. Foto Edwin Martinez

“Desde el principio, el alcalde Adams ha presionado para utilizar el presupuesto para eliminar servicios vitales para nuestras comunidades y, al mismo tiempo, ejercer una vigilancia excesiva sobre nuestra gente. No se trata de que la Ciudad no tenga suficiente dinero; se trata de tener las prioridades equivocadas”, dijo el defensor de los inmigrantes, advirtiendo que Adams presentó “predicciones presupuestarias funestas para tapar su propia mala gestión”.

“En lugar de invertir en los neoyorquinos, el alcalde Adams optó repetidamente por amenazar con recortes a nuestra educación, vivienda, servicios legales, programas de alfabetización de adultos y otros servicios cruciales. Y, una vez más, vimos la determinación del alcalde de aumentar el tamaño, el alcance y el poder de la policía de Nueva York a expensas de nuestras comunidades”, comentó Oshiro, destacando que los aplausos por el presupuesto final no son para el burgomaestre sino para el Concejo Municipal y neoyorquinos de a pie que por meses dieron una pelea fuerte contra las propuestas de Adams.

“Durante los últimos meses, nuestros miembros han luchado ferozmente para restaurar los recortes draconianos del alcalde. Si bien pudimos restablecer parte de la financiación, estos programas esenciales nunca deberían haber estado en la lista de corte en primer lugar. Salvar los recortes presupuestarios no es lo mismo que invertir proactivamente en nuestras comunidades para que las futuras generaciones de neoyorquinos reciban las herramientas que necesitan para construir vidas vibrantes en esta ciudad”, agregó el activista. “Continuaremos la lucha por una financiación más equitativa y justa para nuestras comunidades. Debido a que nuestros estudiantes son dignos de una educación bien financiada, nuestras comunidades necesitan viviendas permanentes y asequibles, nuestras familias deben tener acceso a atención médica de alta calidad y todos nosotros merecemos la libertad de quedarnos y la libertad de prosperar en Nueva York”.

Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), aplaudió la inclusión de varias prioridades en el presupuesto, incluidos los $25 millones para el programa de cuidado infantil de niños indocumentados Promise NYC, pero también le dio los elogios al Concejo y no al Alcalde.

“Felicitamos a la presidenta del Concejo de la Ciudad de Nueva York, Adrienne Adams, y a todo el Concejo Municipal por defender a los neoyorquinos inmigrantes y de bajos ingresos en este presupuesto. El presupuesto final de la Ciudad de Nueva York para el año fiscal 25 trajo importantes reveses al presupuesto innecesariamente austero propuesto por el alcalde Adams que habría dejado a demasiados neoyorquinos en necesidad”, dijo el defensor. “Este presupuesto brindará a nuestros vecinos inmigrantes, ya sea que hayan llegado aquí hace 30 días o 30 años, una mejor oportunidad de integrarse plenamente en sus vidas como neoyorquinos, y garantizará que las familias puedan permanecer juntas mientras contribuyen a nuestra economía y a sus hijos. están seguros, aprendiendo y cuidados”.

Allison Nickerson, directora ejecutiva de la organización LiveOn NY, se mostró por la misma ruta y señaló con pesar que el alcalde Adams no haya mostrado estar del lado de soluciones efectivas a las necesidades de los neoyorquinos más vulnerables.

“Esta temporada presupuestaria, enfrentamos recortes extremos y una inversión insuficiente en los servicios para adultos mayores, lo que inevitablemente habría llevado a largas listas de espera para los servicios, infraestructura en ruinas y menor acceso a apoyo social crítico para los adultos mayores. Dentro del presupuesto aprobado de $112.4 mil millones de la Ciudad, el alcalde aún no ha aportado ningún dólar para resolver estas graves brechas en la financiación”, dijo Nickerson, destacando otras inversiones que finalmente no se perdieron.

“Con el liderazgo de la presidenta Adrienne Adams y la concejal Crystal Hudson, pudimos ahorrar 16,95 millones en fondos previamente recortados, incluidos $4,75 millones para aumentar el financiamiento en $1 dólar por cada comida servida a domicilio. El Concejo también obtuvo miles de millones de dólares para el desarrollo de viviendas asequibles para satisfacer las extremas necesidades”, acotó.

Sin embargo, la líder comunitaria mencionó que “el trabajo no está hecho” y exigió a la Ciudad que agregue $100 millones al presupuesto de NYC Aging el próximo otoño para mantener el ritmo de los servicios actuales de adultos mayores.

“Sin ese financiamiento, más de 50 a 60 centros para adultos mayores cerrarán, lo que significa que miles de neoyorquinos mayores en los cinco condados se quedarán sin una comida diaria, servicios de salud/bienestar y apoyo de servicios sociales. Este presupuesto no cubre todas las necesidades de nuestro sector, pero seguiremos trabajando junto al Concejo en esta lucha contra la discriminación por edad y por un presupuesto equitativo para la edad”, agregó la activista.

El alcalde Eric Adams celebró el presupuesto del año fiscal 2025 y la inversión en biblioteca, con una visita a la Biblioteca Inwood, Manhattan. Foto Flickr Alcaldía de NYC

Familiares de víctimas de la violencia y el abuso policial en la Gran Manzana también levantaron su voz tras el presupuesto anunciado, y a través de un comunicado, en nombre de los parientes de Win Rozario, Allan Feliz, Antonio Williams y Delrawn Small, vieron con asombro la falta de medidas contra oficiales que cometan y han cometido abusos.

“Nos preocupa que el presupuesto aprobado no tenga implicaciones negativas sobre si los oficiales que injustificadamente mataron a nuestros seres queridos serán despedidos, y si el alcalde Adams continuará protegiendo a esos policías tal como protegió el inflado presupuesto del NYPD mientras se niega a garantizar que La CCRB tenga lo que necesita para cumplir con sus responsabilidades”, dijeron los familiares de las víctimas en un comunicado. “Es bueno que el Concejo haya podido luchar para restaurar algunos de los recortes a la CCRB del año pasado, pero lo que supuestamente se restableció no se acerca a los $15 millones adicionales que el Concejo señaló anteriormente. Eso debe agregarse al presupuesto base de la CCRB. E igualmente problemático, este presupuesto deja intacto el papel continuo de la policía de Nueva York en los equipos de co-respuesta de salud mental y DCPI“.

La concejal Carlina Rivera, presidenta del Comité de Asuntos Culturales y Bibliotecas, quien ayudó a negociar una restauración de la financiación para las instituciones artísticas y culturales, por un aumento de $53 millones, incluidos $13 millones en financiación básica y $40 millones en financiación de un año, a través del Grupo de Instituciones Culturales y el Fondo de Desarrollo Cultural.

“Estoy muy orgullosa de los neoyorquinos que lucharon arduamente para asegurar el apoyo a las organizaciones artísticas, las instituciones culturales y nuestras bibliotecas públicas mientras trabajamos juntos para construir una ciudad más fuerte, más segura y más vibrante. Las bibliotecas y nuestras organizaciones culturales son instituciones valiosas que ofrecen espectáculos diversos, teatro de renombre, clases de idiomas, acceso a tecnología, servicios profesionales y financieros, y muchas otras experiencias y oportunidades”, dijo la política latina. “Estas entidades apoyan a familias de todos los condados, reciben visitantes de todo el mundo y generan miles de millones de dólares en actividad económica. Juntos logramos un presupuesto que invierte en servicios vitales de manera equitativa en toda la ciudad”.

El presupuesto aprobado en cifras