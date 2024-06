Exigen que se cumpla acuerdo para construir albergues para neoyorquinos transgénero

Neoyorquinos transgénero que no cuentan con techos propios y deben recurrir a refugios públicos en la Gran Manzana denuncian que siguen siendo vulnerables, no solo ante manifestaciones de transfobia con las que deben lidiar en los cinco condados, sino incluso ante situaciones en refugios donde no se sienten plenamente seguros.

Así lo confiesan neoyorquinos como Larissa Martínez, una mujer transgénero de 32 años, quien asegura que en las dos ocasiones en las que ha tenido que pedir ayuda al sistema de albergues de la Ciudad ante la imposibilidad de contar con recursos para pagar un cuarto donde vivir, ha sido puesta en lugares donde recibió maltratos verbales por parte de otros residentes e incluso una vez temió por su vida.

“Yo reconozco que la gente en Nueva York ha ido cambiando la visión hacia las personas trans, y agradezco el respeto y el apoyo de muchas personas que nos dan un trato igual, pero todavía falta mucho para que nos hagan valer nuestros derechos, y los ‘shelters’ siguen siendo espacios inseguros para nosotras”, comentó la joven de origen guatemalteco. “Urge que el Alcalde y otras autoridades inviertan en programas para crear refugios seguros para todas las personas trans. Deberíamos ser tratadas como una prioridad y la Ciudad debe garantizar nuestra seguridad y protección, porque si estamos en sitios donde no nos sentimos cómodas eso afecta otros aspectos como nuestra parte emocional”.

Y en su afán por poner el tema bajo los reflectores, con motivo del aniversario número 55, este viernes la organización S.T.A.R.R. (Alianza Estratégica Trans para la Reforma Radical) realizó una protesta contra la administración Municipal para exigir que la Ciudad honre su acuerdo para construir refugios para personas transgénero y no conformes con su género.

Mariah López, directora ejecutiva de la organización S.T.A.R.R., en compañía de neoyorquinos transgénero y defensores de comunidades vulnerables, se plantó en Foley Square para recordarle a la administración local que existe un acuerdo legal del 2021, que exige la construcción de albergues alrededor de la Gran Manzana para neoyorquinos trans.

La defensora acusó directamente al Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS) por lo que calificó como “incapacidad” para atender a las personas transgénero en refugios seguros, y mencionó que en el acuerdo pautado hace más de 3 años, la Ciudad se comprometió a establecer unidades de refugio que atiendan a personas trans, no binarias y de género no conforme (TGNC) en Brooklyn, El Bronx, Queens y Manhattan.

“La Ciudad de Nueva York ha incumplido su obligación más fundamental: proteger a las personas vulnerables bajo su cuidado. Ni siquiera perder en los tribunales ha sido suficiente para convencerlos de cumplir sus compromisos”, aseguró Mariah López. “Hoy, y todos los días, los hacemos responsables por eso”.

Otra de las exigencias de los defensores de la comunidad trans es que la Ciudad proporcione capacitación al personal de los albergues, no solamente a quienes trabajan directamente sino también a contratistas, sobre temas como derechos de las personas TGNC. Además que el personal siga políticas de no discriminación y se fortalezca el proceso de investigación de quejas cuando los residentes de los refugios denuncien presuntos actos de discriminación o acoso contra las personas trans.

S.T.A.R.R. recalcó que al no haber construido hasta la fecha refugios para personas transgénero es una evidencia clara que deja a la Ciudad en incumplimiento del acuerdo.

Tras las quejas manifestadas, la administración municipal aclaró que el acuerdo no requiere que el DHS cree un refugio afirmativo para personas TGNC antes del 31/12/22 sino que requería que la agencia abriera una instalación de este tipo o creara una “Unidad de Refugio TGNC en cada uno de los distritos de Manhattan, Brooklyn, Queens y el Bronx, acciones que aseguran estar haciendo.

“Estamos comprometidos a crear un ambiente seguro y acogedor para cada neoyorquino LGBTQIA+ que acuda a nosotros en necesidad de refugio. En los últimos años, hemos tomado medidas deliberadas y proactivas para crear un sistema de refugio más inclusivo y continuamos trabajando diligentemente para fortalecer las protecciones para las personas LGBTQIA+ y brindar apoyo y servicios integrales y basados ​​en el trauma a esta población”, comentó un vocero del Departamento e Servicios Sociales de la Ciudad. “Además, DSS-DHS ha reservado unidades dedicadas en instalaciones de refugio existentes en toda la ciudad para brindar refugio seguro y afirmativo a clientes transgénero y de género no conforme (TGNC), en cumplimiento de este acuerdo”.