Gallo Estrada se muestra “con la frente en alto” tras la derrota ante Bam Rodríguez

El boxeador mexicano Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada se mostró bastante triste por la derrota que sufrió ante Jesse ‘Bam’ Rodríguez en el combate que protagonizaron recientemente; a pesar de esto destacó que se siente con la frente en algo debido a la gran actuación que realizó para poder alcanzar la victoria y aseguró que eso no marcará el futuro de su carrera.

Estrada terminó siendo noqueado en el séptimo asalto por Bam Rodríguez luego de una impecable actuación del peleador con el que logró afectar a su contrincante hasta enviarlo directo a la lona para poder conquistar el título súper mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Perdimos esta pelea y estoy con la frente en alto. Esta derrota me deja un buen sabor de boca porque peleamos contra un excelente boxeador, pero quiero que sepan que esta derrota no me define ni como peleador, ni como persona”, expresó durante la conferencia de prensa posterior al enfrentamiento.

“Soy un hombre resiliente. Qué aún tiene metas por cumplir y que aprende de sus errores y los transforma positivamente”, resaltó el peleador en sus declaraciones.

Gallo Estrada también destacó que tomará algunos días de descanso en este mes de julio para poder olvidarse de todo lo que vivió y poder empezar la preparación para lo que sería su revancha contra el Bam Rodríguez para intentar recuperar su cinturón.

“Así que damos vuelta a la página, tomaré un descanso y en unos días volveré con más ganas, a prepararme para volver a traer ese título a casa. Ánimo y aún hay Gallo para rato primero Dios. Muchas gracias por el apoyo de los que siempre están y que pase lo que pase no se bajan del barco. Después aprovecho para comunicarles que me encuentro bien de salud, gracias a Dios”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Jorge Linares asegura que Devin Haney debe regresar a las 135 libras

–Gennady Golovkin reaparece de su presunto retiro y asegura que aún no siente que ha colgado los guantes

–Teófimo López quiere ser el encargado de retirar a Terence Crawford: “Ya se ve más lento”