Revelan que Jennifer López y Ben Affleck habrían terminado su matrimonio en marzo pasado

En medio de la diversidad de rumores y noticias que reafirman el “mal momento” que viven Jennifer López y Ben Affleck en su relación, fue el medio Page Six quien parece confirmar lo que muchos dan por hecho: las estrellas terminaron su relación hace meses.

De acuerdo con el medio estadounidense, quien obtuvo la información de una fuente cercana al famoso matrimonio, López y Affleck habrían finalizado su relación desde el mes de marzo del presente año.

Según lo mencionado en el mismo reporte, la razón por la que las celebridades estadounidenses no han dado a conocer esta noticia se debería a un tema de “protección”. Y es que de acuerdo con Page Six, ha sido Ben Affleck quien ha preferido guardar silencio hasta el momento con la intención de “blindar” a la intérprete de “On The Floor”.

Ben Affleck no acompañó a Jennifer López en sus vacaciones en Italia. Crédito: Mezcalent

Jennifer López y Ben Affleck: una historia en decadencia

Previo a la reciente revelación de Page Six, diversas fuentes cercanas a la pareja confesaron, en días pasados, que el intérprete de “Batman Vs Superman” había decidido “sacar” sus pertenencias de la residencia que compartía con la cantante de origen latino mientras esta se encontraba vacacionando en Italia en semanas anteriores.

De igual manera, y unos días antes de esta filtración, se logró captar a la pareja de famosos en lo que parecía una reunión formal en la oficina de Affleck, ubicada en la zona de Beverly Hills.

A pesar de la falta de información respecto a este encuentro, la variedad de factores a su alrededor, como el reencuentro de López y Affleck luego de las vacaciones de la también actriz, hicieron surgir decenas de teorías relacionadas con la presunta firma de convenios entre los artistas para poner fin a su relación.

Sin embargo, y hasta el momento, ninguno de los involucrados ha mencionado o revelado información al respecto, aumentando aún más los rumores sobre el posible fin de su relación.

¿“Bennifer” llegó a su fin?

La reciente revelación de Page Six se une con lo mencionado anteriormente por la experta abogada en divorcios, Jacqueline Newman, quien reveló que, de acuerdo con su opinión, Affleck y López habían finalizado su matrimonio.

Jennifer López canceló en semanas pasadas su tour por temas personales. Crédito: Mezcalent

Según Newman, la pareja firmó los papeles de divorcio desde hace tiempo, por lo que solo se encuentran trabajando en la forma de revelar esta noticia ante la opinión pública. Asimismo, y dentro de su misma participación, la abogada estadounidense aclaró que este “proceso” se habría realizado de manera sencilla debido al acuerdo prenupcial que las estrellas firmaron previo a su matrimonio en 2022.

De igual manera, y antes de lo revelado por Newman, otras voces, como la de la “experta” en relaciones Patti Stanger, y la del médico especialista en adicciones, Drew Pinsky, mencionaron, respectivamente, que JLo podría ser la más afectada por esta situación debido a que suele “dejarse atrapar rápidamente en las relaciones”.

Por lo anterior, Stanger mencionó que “gracias” a su adicción al amor, la nacida en El Bronx podría caer en una depresión.

