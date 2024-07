Todo listo para los cuartos de final: conoce el cuadro de enfrentamientos de la Copa América y Eurocopa

Este martes Colombia y Brasil empataron 1-1 en la última jornada de fase de grupos de la Copa América. Esta igualdad dejó definido el grupo D y con él los enfrentamientos de cuartos de final de la competición continental.

Del otro lado del charco la goleada de Países Bajos a Rumania 3-0 y la victoria 2-1 de Turquía los posiciona en los cuartos de final. Una instancia que también está armada y lista para dar inicio este viernes. Estos son los cuadros de enfrentamiento de cada competición.

Cuadro de cuartos de final de Copa América

Los cuartos de final de la Copa América arrancarán este jueves 4 de julio con el enfrentamiento entre Argentina, que avanzó como primera del grupo A, y Ecuador quien fue segunda del grupo B.

Un día después Venezuela, quien sorprendió ganando su grupo con puntaje perfecto, se medirá ante Canadá en la otra llave de los cuartos de final.

Del otro lado del cuadro Uruguay le tocará bailar con Brasil luego de que la pentacampeona del mundo quedara segunda de su grupo. El cuadro lo cierran Colombia y Panamá.

Argentina vs. Ecuador. 4 de julio, NRG Stadium

Venezuela vs. Canadá 5 de julio, AT&T Stadium

Uruguay vs. Brasil 6 de julio, Allegiant Stadium

Colombia vs. Panamá 6 de julio, State Farm Stadium

Cuadro cuartos de final de la Eurocopa

Por otro lado en el viejo continente los cuartos de final arrancan el viernes 5 de julio con dos verdaderos partidazos. La anfitriona Alemania se enfrenta a España, mientras que Francia y Portugal se ven las caras en el mismo lado de la llave.

Mientras que del otro lado Inglaterra se mide ante Suiza y Países Bajos ante Turquía, quien viene sorprendiendo en la copa.

Alemania vs. España 5 de julio, Stuttgart Arena

Portugal vs. Francia 5 de julio, Volksparkstadion

Inglaterra vs. Suiza 6 de julio, Dusseldorf Arena

Países Bajos vs. Turquía 6 de julio, Estadio Olímpico de Berlín

Los clasificados de sus respectivas llaves pasarán a las semifinales. Las cuales se disputarán el 9 y 10 de julio para ambas competiciones. Mientras que la gran final también será el mismo día para Copa América y Eurocopa.

