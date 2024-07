FDA descubre el origen del brote de salmonela por pepinos contaminados 

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó que el agua no tratada utilizada por un cultivador de pepinos de Florida es el origen del brote por salmonela que enfermó a casi 450 personas en todo Estados Unidos.

Luego de realizar las investigaciones, la FDA y revisar los datos de laboratorio, epidemiológicos y de rastreo, determinó que “los pepinos de Bedner Growers Inc. son la fuente probable de enfermedades”, aunque aclara que el productor no es responsable de todas las infecciones en el brote.

En la más reciente actualización del caso, publicado el 2 de julio, la FDA detalló que realizaron una inspección in situ en Bedner Growers Inc., que incluyó recolección de muestras y según “el análisis de secuenciación del genoma completo determinó que la Salmonela encontrada en el agua utilizada por Bedner Growers Inc. coincide con una cepa de Salmonella Braenderup que está causando algunas de las enfermedades en este brote”.

Además, detectaron otros tipos de Salmonela en muestras de suelo y agua recolectadas en Bedner Growers Inc, por lo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la FDA continúan las investigaciones para ver si estas cepas han causado enfermedades en las personas.

La agencia indicó que la empresa Bedner Growers suministró pepinos a Fresh Start Produce Sales de Delray Beach, Florida, y que fueron retirados del mercado a finales de mayo después de que se reportaran los primeros casos de enfermedad.

El brote por salmonela enfermó a 449 personas en 31 estados y el Distrito de Columbia. De los cuales se entrevistaron a 188 pacientes y 129 informaron haber comido pepinos antes de enfermarse.

Los casos de enfermedad comenzaron entre el 11 de marzo y el 4 de junio. De 360 ​​personas con información disponible, 125 han sido hospitalizadas, un porcentaje inusualmente alto para brotes de Salmonela. No se han reportado muertes. Los pacientes tienen entre menos de un año y 94 años.

