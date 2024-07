Frente de lucha para acabar con el caos y la inseguridad en el centro de Manhattan mientras vecinos piden mano dura con delincuentes

A pesar de que las autoridades de la Gran Manzana insisten en que la criminalidad en la ciudad ha disminuido, también reconocen que en muchas partes de la Gran Manzana reinan el caos y el desorden. Hechos violentos contra peatones, robos constantes en bodegas, ataques a comerciantes, personas utilizando sustancias prohibidas al aire libre, neoyorquinos con condiciones mentales con comportamientos temerarios, neoyorquinos en estado de embriaguez y madres con niños pequeños tiradas en las aceras en condición de mendicidad, son algunas de las imágenes que reinan en diferentes puntos de Nueva York, como el Midtown, en Manhattan.

Y tras meses de constantes quejas por parte de dueños de negocios del llamado corazón de la Gran Manzana, como Julio Quiñones, dueño de una bodega en la Octava Avenida, quien asegura que las autoridades se han hecho de oídos sordos ante “tanta jodienda”, este martes, el alcalde, Eric Adams, junto al fiscal del condado de Manhattan Alvin Bragg, anunciaron un frente de lucha para devolverle el orden, la seguridad y la tranquilidad al centro del condado más transitado de la ciudad.

“Ya era hora de que el Alcalde nos escuchara, porque llevamos más de dos años poniendo quejas a diario y pidiendo que rescaten a Manhattan, porque esto se volvió un lugar horrible, y no solo culpo a muchos de los inmigrante que han llegado sino también a otros vagos, enfermos mentales y delincuentes que andan haciendo de las suyas”, aseguró el comerciante, quien prefirió ocultar el nombre de su negocio por temor a que “los malandros” tomen acciones en su contra. “Pero lo que tienen que hacer es tratar con mano dura a los criminales y a los que no respetan las leyes ni las normas básicas de comportamiento o si no este caos no lo arregla ni Dios”.

El plan anunciado por el mandatario local y el Fiscal Bragg llamado Coalición para el Mejoramiento de la Comunidad de Midtown, pretende mejorar la calidad de vida del sector con un trabajo mancomunado entre varias agencias municipales, el NYPD, fuerzas del orden, funcionarios electos, la comunidad y líderes empresariales. El objetivo es abordar con soluciones desde diferentes sectores cuestiones de seguridad pública y calidad de vida, tal como hicieron con el Centro Interinstitucional del Distrito de Mejoramiento Comercial (BID) de la Calle 125.

“Con el lanzamiento de la Coalición para el Mejoramiento de la Comunidad de Midtown, estamos redoblando nuestro compromiso de mejorar la calidad de vida, proteger la seguridad pública y embellecer estos vecindarios históricos y queridos por los neoyorquinos de clase trabajadora”, aseguró el alcalde Adams. “El trabajo del gobierno de la mano con la comunidad es crucial para crear una ciudad vibrante, más limpia y más habitable donde todos los neoyorquinos puedan prosperar, y es por eso que el aporte de la comunidad es tan importante para nuestro éxito”.

El Alcalde explicó que la coalición trabajará para frenar el robo en tiendas minoristas, el uso de sustancias, la crisis de salud mental, el embellecimiento del área, combatirá los andamios ilegales, y tiendas de cannabis sin licencia, a través equipos que realizarán recorridos periódicos para “observar problemas en tiempo real y hablar con miembros de la comunidad local y empresas sobre el terreno”.

Y ante el temor de personas del vecindario como la venezolana Odalis Lizarazo, quien asegura haber llegado hace siete meses a la Gran Manzana y quien pide dinero en una acera de la Octava Avenida junto a sus hijitos pequeños, de que el nuevo plan la meta en problemas legales, la Ciudad advirtió que ayudará a aquellos que necesitan apoyo. Parte del plan es “identificar a personas específicas en el área que puedan necesitar conexiones con servicios, como vivienda o atención médica, y se harán referencias a la agencia municipal o al proveedor de servicios apropiado”, aseguró la administración local.

José Molina, quien trabaja en la pizzería 99 centavos de la calle 40 en Manhattan, se mostró poco optimista con la iniciativa anunciada y pidió a las autoridades que busquen manera de judicializar mejor a quienes han sembrado el caos en varias partes del centro de Manhattan.

“La policía siempre anda por acá y eso es bueno, pero no pueden star en todas partes y especialmente en las noches hay muchos que se meten a las tiendas a robar, agarran cosas y se van sin pagar y hasta nos amenazan como me pasó a mí que me amenazaron con un bate y cuando les dije que iba a llamar a la policía me dijeron que ya sabían que no les iba a pasar nada. Hay que castigarlos ara que aprendan”, dijo el trabajador mexicano.

Y es que incluso peatones como Camilo Lugo, quien asegura que en el pasado el área que rodeaba a Times Square, que cuenta con 57 hoteles que reciben a millones de turistas, era su área favorita, afirma con pesar que parece estar ahora en un lugar desconocido.

“Me duele ver que Manhattan se haya convertido en esto, con desamparados y enfermos mentales por todo lado, y ahora hasta raponeros de celulares y cartera y gente vendiendo de todo en las aceras y pidiendo dinero con niños, eso es una lástima, pero si no ponen mano dura, esto no va a cambiar pronto”, dijo el colombiano, quien trabaja en un restaurante en el área de los teatros de Broadway hace más de 10 años. “Tienen que mandar un mensaje fuerte a la gente para que entienda que si la haces la tienes que pagar. Uno entiende que hay gente con necesidades, pero no podemos permitir tanto caos y delitos, pues por aquí hasta tiroteos ya se ven mucho y eso ya es muy grave”.

El fiscal Bragg refirió que la coalición comenzó a gestarse el año pasado entre la administración local y organizaciones comunitarias para hacerle frente a preocupaciones de seguridad pública y calidad de vida de la comunidad manifestadas por vecinos del lado oeste de Midtown, en Manhattan, entre las calles 34 y 45 y las avenidas séptima y novena, y aseguró que se verá una nueva cara.

“Midtown Manhattan es esencial para el bienestar económico de nuestra ciudad y de toda la región. Es uno de los distritos comerciales más concurridos del mundo entero, hogar de miles de residentes permanentes, atracciones turísticas icónicas, restaurantes, tiendas minoristas y centros de transporte críticos que son las puertas de entrada a nuestra ciudad”, dijo el Fiscal. “Esta nueva coalición, que combina los recursos y la experiencia de una variedad de agencias y proveedores, mejorará la seguridad pública y la calidad de vida de todos en el área. Ya hemos demostrado el éxito de estas colaboraciones entre agencias a través del 125th Street Hub, y sé que tendremos el mismo éxito en Midtown”.

Tom Harris, presidente de Times Square Alliance, agradeció el programa y mencionó que será vital para desarrollar e implementar soluciones a lo que describió como desafíos de calidad de vida en el corredor entre Penn Station y la terminal de Port Authority.

“Será un plan que equilibre las necesidades de quienes sufren en nuestras calles con las de los residentes y visitantes de nuestro vecindario. Estoy seguro de que si todos trabajamos juntos, nuestro vecindario funcionará mejor para todos los neoyorquinos”, dijo el líder de Manhattan.

John Chell, jefe de patrulla del NYPD, destacó la efectividad que se ha visto en otras asociaciones que se han realizado en diferentes vecindarios, mejorando las preocupaciones de los vecinos.

“Nuestras Coaliciones de Mejoramiento Comunitario han tenido mucho éxito limpiando varias áreas alrededor de la ciudad, y su trabajo ha sido insuperable. Las asociaciones que hemos formado continúan brindando resultados tangibles para mejorar la calidad de vida de la gente de esta gran ciudad”, dijo el oficial de policía, organismo que insiste en que cuentan con los recursos y el conocimiento necesarios para lograr un impacto inmediato y duradero en mejoras de seguridad y calidad de vida en Manhattan.

Entre las agencias que trabajarán en la iniciativa además el NYPD y la Oficina de Salud Mental Comunitaria del Alcalde, están el Departamento de Bomberos, el Departamento de Edificios, el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador, el Departamento de Protección Ambiental, el Departamento de Salud, el Departamento de Desamparados, el Departamento de Parques, el Departamento de Saneamiento, el Departamento de Pequeñas Empresas, el Departamento de Transporte y la Oficina del Fiscal Especial de Narcóticos de la Ciudad de Nueva York. La coalición estará copresidida por Tom Harris, presidente de Times Square Alliance; Barbara Blair, presidenta de Garment District Alliance; y Brian Weber, presidente del Consejo Comunitario del Distrito Sur de Midtown.

Bridget G. Brennan, especialista Fiscal de Narcóticos, aseguró que el “desarrollo de estrategias innovadoras” para abordar los problemas de seguridad pública y calidad de vida que afectan al centro de Manhattan, pronto mostrará resultados que saltarán a la vista.

“Esta área de importancia crítica, que incluye a Times Square y el corredor de la 8va Avenida, sirve como un importante centro de transporte para millones de personas y como un centro preeminente de entretenimiento y atracciones culturales para visitantes y residentes de la ciudad por igual”, dijo la funcionaria. “Aplaudo al alcalde Eric Adams, al fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, y a todos nuestros demás socios por su liderazgo al escuchar a las comunidades y por aprovechar una variedad de perspectivas y experiencia para garantizar la seguridad y la vitalidad del centro de la ciudad”.

Barbara Blair, presidenta de Garment District Alliance, se mostró complacida de que finalmente las autoridades estén promoviendo acciones para combatir lo que llamó “el desorden social en la Octava Avenida”.

“Los desafíos en esta área siempre han estado ahí, pero crecieron exponencialmente durante la pandemia. La concentración de entidades de servicios sociales añade una capa adicional. La Coalición para el Mejoramiento de la Comunidad de Midtown abordará directamente las condiciones de manera coordinada”, dijo la organizadora de Manhattan. “Las causas del desorden en el ámbito público son complejas. Esta Coalición es una oportunidad para que la oficina del Sheriff, la policía de Nueva York, el DSNY y otros respondan como un equipo. En las primeras semanas que hemos estado trabajando juntos, colaboramos para cerrar lagunas y trabajamos en un proceso impulsado por resultados”.