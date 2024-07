Gabriel Soto y Cecilia Galliano hablan de sus románticas fotos

Cecilia Galliano y Gabriel Soto han negado rotundamente cualquier tipo de relación romántica entre ellos, insistiendo en que son solo amigos y compañeros de trabajo. Según ellos, las imágenes fueron tomadas fuera de contexto y manipuladas para generar polémica.

Los actores han aclarado que su prioridad en este momento es el éxito de la obra de teatro en la que participan y no se prestarán a ningún tipo de escándalo mediático. “La publicidad siempre es buena. Es de lo que se habla en la obra. Esa fue la idea y dio resultado. Hubo una cabeza, que es Quiroz. Yo, personalmente, no tenía ningún problema, al estar sola, no tenía ningún problema. Pero creo que fue hablado, consensuado (con Irina Baeva); entonces, creo que está todo bien”, dijo Cecilia.

“No jamás (me metería en una relación). Eso sí lo tengo muy claro. A mí me sucedió, en un momento, y no está padre; entonces, no“, agregó la actriz argentina.

Parece ser que todo fue un malentendido y que Cecilia y Gabriel son solo amigos y colegas que trabajan juntos en una obra de teatro. Aunque los rumores hayan causado revuelo en los medios, ambos actores han dejado claro que su relación es estrictamente profesional.

“Esa fue la estrategia, desde el principio. De hecho, tomamos unas fotos“, mencionó Soto a ‘Ventaneando’.

Además, Gabriel también aprovechó para aclarar que su relación con Irina Baeva sigue sólida y que estos rumores no han afectado su pareja. Por su parte, la actriz de origen ruso ha preferido mantenerse al margen de la polémica y no ha hecho declaraciones al respecto.

“Es el punto que queremos hacer, como una foto puede llegar a generar tanta polémica y tanta conversación. Y el precio de la fama, finalmente. (Con Irina) todo bien. Desde abril lo platicamos. De hecho, fue una idea que tuvo nuestro querido Nicandro Díaz, en paz descanse. Y, obviamente, ella estaba enterada desde un principio y es parte de la estrategia. Sabíamos que iban a empezar a hablar y especular muchas cosas. La fotos las tomamos aquí. Nosotros las plantamos, las montamos, se la dimos a la revista”, expresó el reconocido actor.

“Mientras no se metan con tus hijos y con tu intimidad, y mientras todo sea una especulación, creo que todo está bien“, agregó el mexicano.

