Hallan a 41 niños desaparecidos bajo riesgo de abuso sexual y arrestan a 3 personas: operativo en Nueva York

Las autoridades localizaron en Nueva York a 41 “niños en situación crítica” –incluidos unos obligados por adultos a realizar actividades delictivas o tráfico sexual, o a fugas frecuentes– durante la “Operation We Will Find You 2” (Operación Te Encontraremos 2), que duró más de un mes y concluyó el lunes, dijeron los alguaciles.

Los menores, algunos de los cuales padecían enfermedades mentales, fueron encontrados en apartamentos aleatorios, otros acampando en escaleras o viviendo en calles de la ciudad, dijeron las autoridades.

Tres personas no identificadas fueron arrestadas: un delincuente sexual registrado y otros dos que eran buscadas por cargos que incluían robo y secuestro, en una operación conjunta de cinco semanas de duración en toda la ciudad de Nueva York dirigida por el Servicio de Alguaciles de EE.UU. (U.S. Marshals), NYPD y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), reportó New York Post. Uno de los sospechosos fue esposado después de aterrizar en un vuelo internacional.

A nivel nacional la operación de seis semanas resultó en el hallazgo de 200 menores que habían sido reportados como desaparecidos, entre los cuales se incluían fugitivos en peligro y algunos otros que habían sido secuestrados.

Estamos comprometidos a no dejar piedra sin remover en nuestros esfuerzos para traer a los niños desaparecidos a casa sanos y salvos" Ralph Sozio – Alguacil federal para el Distrito Sur de NY

En NYC cuatro casos que implicaban presunta agresión, violación, tráfico sexual y falta de registro como delincuente sexual fueron remitidos a las agencias policiales para una mayor investigación, dijeron los alguaciles.

“Estamos comprometidos a no dejar piedra sin remover en nuestros esfuerzos para traer a los niños desaparecidos a casa sanos y salvos”, dijo en un comunicado Ralph Sozio, alguacil federal para el Distrito Sur de Nueva York. “A través de la colaboración de nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley y la participación de la comunidad, nuestro objetivo es lograr un impacto significativo en la protección de nuestros niños y llevar ante la justicia a cualquiera que los lastime”.

Si bien algunos de los menores rescatados vivieron anteriormente en refugios para personas sin hogar o en hogares de acogida de la ciudad, otros eran de fuera del estado y terminaron en NYC.

“Hay una epidemia de niños desaparecidos en Estados Unidos”, dijo en un comunicado Vincent DeMarco, mariscal estadounidense para el Distrito Este de Nueva York. “Los niños desaparecidos deben ser denunciados y encontrados rápidamente porque son vulnerables al tráfico sexual y la explotación y pueden sufrir daños inimaginables”.

En la operación participaron alguaciles de los Distritos Sur y Este de Nueva York, junto con miembros del Grupo de Trabajo Regional contra Fugitivos de Nueva York/Nueva Jersey, agentes especiales del grupo de trabajo contra la trata de personas de HSI New York, así como detectives del Departamento de Policía de Nueva York. El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos dice que desde 2005 ha recuperado a más de 2,000 niños desaparecidos.

En enero Angad Beharry, oficial de la policía de Nueva York (NYPD), y Gisianet Christina Chirinos Viloria fueron arrestados y acusados como sospechosos de explotación sexual de una niña de 9 años. También ese mes un hombre mayor residente del condado Westchester (NY) fue acusado bajo cargos federales de explotación sexual de menores usando la aplicación Snapchat.

En otro caso similar, en octubre cuatro miembros de una familia hispana residente en Queens (NYC) fueron declarados culpables en Brooklyn de dirigir una operación de prostitución de menores traídas desde México que duró años y de sobornar a un policía. Una de las víctimas es sobrina de la líder del grupo.

El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

Desde hace más de cuatro años está desaparecida la niña de origen mexicano Dulce María Alavez, vista por última vez en un parque en Nueva Jersey cuando tenía 5 años, en septiembre de 2019. Una recompensa ofrecida de $75,000 dólares y el trabajo del FBI -una de las fuerzas de investigación más avanzadas del mundo- no han sido suficientes para hallarla o al menos saber qué le pasó. El FBI sigue pidiendo a cualquier persona con información que escriba al portal de la organización o llame a la policía al 911, al 856-451-0033 ó al 1-800-CALL-FBI(1-800-225-5324).

Si usted es víctima o sospecha que alguien algún está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda