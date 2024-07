4 de julio: dónde conseguir ofertas y descuentos de comida

Para el fin de semana festivos por el 4 de julio, las cadenas de comida rápida como Sonic, KFC y restaurantes como Applebee’s, entre otros, tienen preparado una variedad de ofertas y descuentos para sus clientes.

De acuerdo a las estimaciones de los expertos, cerca del 86% de los adultos estadounidenses que acostumbra tomar vacaciones ven en el 4 de julio buen momento para hacerlo, según una encuesta realizada por la firma de investigación Prodege para Tito’s Handmade Vodka.

Los días festivos son una oportunidad de descansar y aprovechar los descuentos y ofertas que lanzan los restaurantes, tiendes y cadenas de comida rápida. Usa Today preparó una lista de las mejores ofertas y descuentos para este fin de semana, bien sea que te quedes en casa o que decidas viajar.

Ofertas y descuentos de comidas por el 4 de julio

1)Baskin-Robbins: tiene ofertas para durante el mes de julio. Para los clientes que compren a través de la aplicación Baskin-Robbins y BaskinRobbins.com hay varias ofertas vigentes hasta el 15 de julio como: compre uno y obtenga otro con un 50 % de descuento en sundaes con el código de promoción BEACHDAY; descuento de $5 dólares en una pizza Polar con el código de promoción FIREWORK y un descuento de $2.50 dólares en batidos de cualquier tamaño con el código de promoción COOL.

Además, para el 4 de julio en la aplicación Baskin-Robbins y en BaskinRobbins.com incluyen compre uno y obtenga otro con un 50% de descuento en sundaes.

2) Buffalo Wild Wings tiene ofertas de alitas deshuesadas: para este 4 de julio, y todos los jueves, los clientes pueden comprar una y obtener una alita deshuesada gratis en las tiendas. Con un pedido de Buffalo Wild Wings Go de $10 o más, también puedes obtener 6 alitas gratis usando el código de promoción GOWINGS.

3) 7-Eleven: ofrece nuevos alimentos en el menú para el 4 de julio, como: nuggets de pollo ($2.79) servidos con sabrosas salsas ranch, búfalo picante o picantes salsas BBQ; Philly Cheesesteak Taquito ($1.99 o 2 por $3) hecho con tiras de carne, carne desmenuzada, cebollas caramelizadas, pimientos asados ​​y queso cheddar y desayuno Skillet Taquito ($1.99) con huevos revueltos, salchicha de cerdo, pimientos morrones, cebolla y queso cheddar.

También están presentando el Personal Breakfast Pizza por $3.99 dólares, una masa de galleta hojaldrada de 5 pulgadas cubierta con salsa, salchicha, tocino, jamón, huevos revueltos y una mezcla de queso mozzarella y cheddar (también disponible para entrega a través de 7NOW Delivery).

7-Jugo y té selectos sin azúcar: obtenga dos por $2.50; Las opciones incluyen nuevas bebidas Zero Sugar Sweet Tea, Zero Sugar Kiwi Strawberry y Zero Sugar Fruit Punch.

4) Applebee’s: tiene Star-Spangled Sips especiales que incluyen un Watermelon Breeze Mocktail o Coors Light por $4 dólares y un Blue Bahama Mama por $5 dólares.

5) KFC: ofrece para el 4 de julio, entrega gratuita y un 40% de descuento en 12 piezas de pollo con hueso a la carta solo en la aplicación KFC o en KFC.com.

6) Sam’s Club: tiene sándwiches de carne molida Prime Rib a $4,98 dólares por libra y panecillos tipo brioche en rodajas 24 por $5,98 dólares. Mientras que los postres están en ofertas las galletas Star Cutout por $10,98 dólares.

7) Smashburger: ofrece Tots de $1 el jueves, incluidos el 4 y el 11 de julio, y el miércoles y jueves, 3 y 4 de julio, cuando compre una tarjeta de regalo electrónica de $60, obtenga $15 de Smash Cash gratis.

8) Sonic: tiene una oferta especial que consiste en menú especial del 4 de julio por $ 1,99 dólares incluyen batidos Sonic de 16 onzas (12 sabores) y perros Coney con chile y queso ($ 1,99 cada uno).

Ya sea que estés buscando una comida satisfactoria, un bocadillo sabroso o un dulce, el nuevo menú de $1.99 lo tiene todo. Crédito: Sonic | Cortesía

