Erika Buenfil responde a quienes la juzgan por usar filtros

Erika Buenfil explicó que usa filtros en sus fotografías porque le gusta jugar con las diferentes opciones que ofrecen las redes sociales y que le divierte experimentar con su imagen. Además, aclaró que no tiene nada de malo querer lucir mejor en las postales y que cada persona tiene derecho a utilizar los recursos que considere necesarios para sentirse bien consigo misma.

Ante las críticas por su aparente juventud en la imagen, Erika respondió de una manera positiva el hecho de aceptarse tal cual es sin necesidad de tener que esconder los años que tiene. La actriz continuó mostrando su personalidad auténtica y genuina, demostrando que no se deja afectar por los comentarios negativos o juzgadores de algunas personas en redes sociales.

Fue a través de la red social ‘X’ donde ella decidió compartir su opinión sobre la foto que generó tanta controversia: “Lo hice con una app solo para jugar”.

Lo hice con una app solo para jugar https://t.co/EA8JG3scDG — Erika Buenfil. (@ebuenfil) July 3, 2024

La publicación generó un debate entre sus seguidores, pero también sirvió como ejemplo de cómo una persona puede mantener una actitud positiva y segura de sí misma frente a la crítica y los juicios ajenos. Además, demostró que, a los 60 años, sigue luciendo radiante y jovial.

Buenfil es una actriz talentosa y querida por el público, y su actitud ante las críticas demuestra que su belleza va más allá de la apariencia física. Su autenticidad y seguridad en sí misma la hacen brillar en cualquier circunstancia, y es por eso que continúa siendo una de las artistas más admiradas y respetadas en la industria del entretenimiento.

“Por qué las personas piensan que los actores, actrices y demás personas del medio, no tienen derecho a envejecer? Los tratan como si no fueran personas”, “Un filtro más y se convierte en el curioso caso de Erika Button”, “Harto filtro no, usted es bella sin tanta corrección con filtros”, “Ni cuando actuó en Marisol, sé veía tan joven”, “Aquí estás igual que en la telenovela Marisol”, “Y nunca dudes de los filtros”, “No hay que dudar del potencial del filtro”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

