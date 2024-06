Erika Buenfil respondió si su hijo Nicolás tiene pensado en ponerse el apellido de su padre

Parece que las cosas han cambiado y Nicolás, hijo de Erika Buenfil, decidió acercarse a su padre Ernesto Zedillo Jr. a mediados del mes de mayo, esto después de varios años de distancia. Según fuentes cercanas a la familia, el reencuentro fue emotivo y lleno de felicidad, ambos se mostraron muy contentos de estar juntos de nuevo y las fotos en tan solo minutos se viralizaron en diversas redes sociales.

“Lo que vieron es lo que fue. Me da mucho gusto, ya todos vieron. Yo ya había visto fotos, para mí la sorpresa fue que lo haya subido, fue una sorpresa grata. Ese día yo no estaba con él, me habló para avisarme que lo iba a subir”, dijo la reconocida actriz en un encuentro con los medios de comunicación.

A su vez, no dudó en destacar que ha transcurrido poco tiempo desde el momento en el que se vieron: “El acercamiento) fue reciente, no es que se vean diario, ya no sé si ellos se comuniquen, ya no me corresponde. Nicolás de todas formas está bien. Me contó el chisme. Siempre lo he dicho, no me va a molestar”, añadió.

Sin embargo, todo parece indicar que por el momento el joven no piensa realizar una modificación en su nombre para agregar el apellido de su padre: “Él sigue siendo Nicolás Buenfil, sí, hasta ahorita. Ni lo hemos comentado, es algo muy personal de Nicolás“.

¿Qué dijo Erika Buenfil del reencuentro?

“Yo no me lo esperaba y lo celebro mucho, porque para Nicolás es saludable, es conciliar algo, cerrar un círculo, una ficha del rompecabezas, que la tenía en la mano, pero no terminaba de armar y de ahora para delante, creo que se va a sentir más confiado”, expresó en el programa ‘Hoy’.

“Se comunica conmigo Ernesto y me dice: ‘¿Ya llegó Nicolás?’, ‘¿ya viste?, rompimos el internet’, le dije, sí, gracias, estaba de acuerdo, cosa que le agradezco de corazón. Fueron 19 años para, públicamente, ver una foto de esas, me dio mucha alegría, no sé qué siga, como ustedes fueron sorprendidos, yo también cosa que le aplaudo a Ernesto, abrazo a Nicolás y ahí vamos como el tiempo va diciendo y el camino”, expresó Erika.

