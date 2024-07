Victoria y David Beckham celebran 25 años de casados posando con sus atuendos de boda

No cabe duda que Victoria y David Beckham son una de las parejas más consolidadas en el mundo de las celebridades y así lo han demostrado a lo largo de los años. Este jueves 4 de julio, el ex futbolista y la ex Spice Girl celebran 25 años de casados y lo anticiparon con una llamativa imagen.

En la publicación compartida desde sus respectivas cuentas de Instagram, donde tienen millones de seguidores, los esposos publicaron una postal en la que se les puede ver posando al estilo realeza, sentados en dos tronos, usando los atuendos con los que se casaron. Hablamos de aquel vistoso traje y vestido morado de la diseñadora Vera Wang con el que se dieron el “sí quiero” en el altar.

David luciendo un traje y zapatos morados; mientras que Victoria utilizó el vestido corte sirena con aberturas y unas sandalias plateadas que ató desde los tobillos hasta las rodillas, todo en el mismo tono que su marido, pero con algunas flores que rodearon su cuello en tonos rojos.

“Mira lo que encontramos…”, escribieron en la descripción de la foto, la cual obtuvo en apenas unas pocas horas casi 900,000 ‘Me Gusta’ y miles de comentarios de sus admiradores.

Cabe recordar que cuando Beckham y Adams contrajeron matrimonio, ya eran unas verdaderas celebridades. Se trató de una celebración en el castillo Luttrellswtown, cerca de Dublín, ante unos 300 invitados, evento que tuvo un costo de casi $800,000 dólares solo por el alquiler del lugar. Asimismo, la prensa británica la catalogó como “la boda del año”.

Según la lista de millonarios del diario The Times, el matrimonio tiene una fortuna conjunta de $575 millones de dólares, ya que ambos siempre supieron posicionarse en el mundo empresarial: él a través de inversiones deportivas y ella centrada en su firma de moda.

Sin embargo, no todo fue color de rosa para la pareja. Es que, en varias oportunidades, los medios de comunicación hicieron eco de las supuestas infidelidades del ex futbolista, sobre todo el aparente romance que habría tenido con su asistente personal, Rebecca Loos, durante su etapa en el Real Madrid (2003 y 2004), historia que nunca confirmaron.

