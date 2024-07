Carolina Sandoval responde a un usuario que criticó sus dientes  

Carolina Sandoval, presentadora de televisión, le respondió a un usuario que le criticó sus dientes en una reciente publicación que hizo en su cuenta en Instagram.

La conductora venezolana está en España en unas vacaciones que tomó y ha compartido algunos momentos de su viaje por el país europeo, que según ha comentado en otras ocasiones es de sus favoritos.

En una fotografía, la ‘Venenosa’, como también se le conoce, se le vio con una amplia sonrisa mientras estaba apoyada en un mueble de un local comercial.

Además, lució un top rojo y una falda negra de corte alto, que marcó su figura. Sin embargo, lo que llamó la atención de un usuario en Instagram fue la sonrisa de la experta en entretenimiento.

En la sección de comentarios, el seguidor le dijo: “Los odontólogos no asesoran a sus pacientes, solo colocan carillas y listo, parecen dientes de plástico, se ven tan artificiales”.

Ante la crítica, Carolina Sandoval, sin mucho rodeo, le contestó: “¿Y parece que no te asesoraron en que la envidia es la más grande de las enfermedades del mundo?”.

Justamente en esa publicación en la que se ha generado esta situación, Carolina Sandoval hablaba de la envidia.

Por eso, en la descripción de su carrusel indicó: “Mis Momentos… y una reflexión: existe gente buena y mejor, pero ninguna como tú ninguna, recuerda que la autoestima es priorizarte, desprenderte de todo lo que no es necesario, nunca pierdas tus conversaciones contigo mism@ allí están todas tus respuestas. Love Caro”.

En los últimos días, la venezolana estuvo inmersa en una polémica porque en el programa ‘Chisme No Like’ aseguraban que tenía serios problemas financieros y que por eso vendería próximamente su casa.

Debido al revuelo, Carolina Sandoval salió al paso e hizo una transmisión en YouTube en la que negaba estas informaciones. “Creen que porque yo volví al mundo del entretenimiento y hago espectáculos, creen que por eso no me voy a salvar. No les puedo poner toda mi cuenta, pero les quiero contar que averigüen, por ejemplo una de mis tarjetas de American Express está paga en su totalidad, ya que tenían tantas ganas de arreglar y construir el crédito de la Sandoval, de la empresa”, dijo.

