Cristina Eustace habla de su participación en ‘La Isla: Desafío Extremo’  

La cantante mexicana Christina Eustace está emocionada por participar en el reality show ‘La Isla: Desafío Extremo’, que transmite la cadena de televisión Telemundo, según ha comentado recientemente en un video que publicó en su cuenta en Instagram.

“Comayes, si ya están viendo este video quiere decir que sí, que ya estoy adentro, ya, estoy en ‘La Isla’, en Turquía. Así que les pido sus oraciones, su apoyo, pues saben, que sí, he estado pasando por momentos difíciles con mi salud, pero no me rajo, no me rajo y no me rajo. Espero que todas me apoyen, que oren por mí”, indicó.

Luego envió un mensaje inspiracional a sus fanáticos: “Acuérdense siempre, lucha, siente, vive”.

Este es un nuevo reto para la artista, quien también ha recibido mucho apoyo por parte de la gente, que considera que puede hacer un buen papel en el programa de telerrealidad.

Algunos mensajes que le han dejado son: “¡Vamos! Sí lo sospeché cuando vi tu video en el salón donde te hiciste tu cabello. Hermosa, apoyándote en todos tus proyectos y primero Dios que te cuide y te acompañe siempre, a darle con todo, eres una fregona”.

Otros le dijeron: “Hola, Chris, me dio alegría verte en ‘Top Chef’, me da mucha risa cuando comentas algo, tus gestos, ojalá vuelvas con algún proyecto en televisión. Dios te bendiga siempre, junto al lado de tu familia”.

Además de la famosa, están confirmados: Gisella Aboumrad, Carmen Aub, Carlos Caquias, Guty Carrera, Angélica Celaya, Adrián Di Monte, Regina Fernández, Tony Garza, Julián Gil, Awilda Herrera, Sergio Mayer, y Hubert Riascos.

La cadena de televisión ha adelantado qué pasará con ellos y los confirmados de los que hablen en los próximos días: “Compartirán día a día, aislados de su mundo exterior, en una competencia donde perderlo todo es solo el comienzo, y donde el drama, las alianzas y las traiciones estarán a la orden del día. Más personalidades se anunciarán próximamente para sumar un total de 24 participantes”.

