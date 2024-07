Dibu Martínez tras los penales: “No estaba listo para regresar a casa”

La selección de Argentina logró una muy sufrida clasificación a la semifinal de la Copa América 2024 gracias a una soberbia actuación del guardameta Emiliano ‘Dibu’ Martínez en la tanda de penales posterior al empate registrado en los 90 minutos ante el combinado nacional de Ecuador, demostrando una vez más ser todo un ganador al momento de tapar los disparos desde los 12 pasos.

Luego de finalizar el encuentro en el NRG Stadium de Houston, Texas, el portero de la albiceleste se mostró bastante agradecido y emocionado con el triunfo durante unas declaraciones ofrecidas para TyC Sports; en sus palabras afirmó que no estaba “listo para irse a casa” y por este motivo trató de detener la mayor cantidad de penales posibles por parte de los ecuatorianos.

“Nos complicaron un montón, no se podía jugar muy bien, ellos hicieron un partidazo, muy físico, sabíamos que teníamos que pasar esto, sabíamos que iba a ser uno de los rivales más duros de la Copa. Lamentablemente nos empatan en el último (minuto), erramos el primer penal y se nos hizo todo cuesta abajo. Les dije a los muchachos que no estaba listo para irme a casa”, expresó Martínez.

La presión de defender la victoria fue para el Dibu Martínez luego que Lionel Messi fallara el primer disparo de la tanda; posterior a esto el guardameta argentino logró detener los penales de Ángel Mena y Alan Minda para tomar la ventaja en esta parte decisiva del encuentro.

“Me lleno un poco con la gente, tenía a muchos argentinos acá, a mi familia cerca, son momentos especiales. Yo trabajo para esto. Me tiro 500 veces por día en el entrenamiento. Me mantengo siempre bien y trato de estar en mi mejor nivel para esta Selección. El país se lo merece, la gente que gasta su dinero en venir a vernos. Me pierdo la voz de la emoción, también de gritar. Estoy orgulloso, quiero seguir creciendo como arquero y como persona”, concluyó.

La actuación de Dibu Martínez demuestra la gran habilidad que posee para este tipo de momentos debido a que de cuatro tandas de penales que ha protagonizado con la selección de Argentina las ha ganado todas; de 18 disparos que ha recibido hasta la fecha le han marcado nueve, ha tapado ocho y uno se ha ido fuera.

