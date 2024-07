¿Galeano se llevará a Alicia Machado para Madrid, con él?

En Top Chef VIP 3 no ha pasado desapercibida la relación tan conflictiva que sostienen José María Galeano y Alicia Machado. Decir que no se soportan es poco, prácticamente se detestan en esta competencia. No hay algo que los una o los haga congeniar, casi siempre se están quejando el uno del otro.

Alicia Machado no se arrepiente de nada en Top Chef VIP 3, ni de sus conflictos con El Puma

Pero por esta misma razón, hay quienes piensan que aquí puede pasar que ambos se mueven entre “el amor y el odio”. Hay muchos que consideran que tal vez ambos no son capaces de ocultar las bajas pasiones que podrían inspirarse mutuamente, que por esta misma razón echan chispas y se atacan sin tregua.

Recientemente dentro de la competencia, José María podría haber dejado entre ver que Alicia Machado no sale de su cabeza. Tanto que cuando intentaba explicar que desea llevar a Madrid a una persona que nunca ha salido de México, en lugar de decir el nombre de la persona, terminó confundiéndola y dijo que en su lugar el nombre de Alicia.

Entrevista con El Puma, el cantante nos habla de su pelea con Alicia Machado

Carmen Villalobos, Niño Prodigio, Paty Navidad y todos los compañeros de la competencia reaccionaron al momento entre risas y con todas shock, porque ¡vaya que la confusión es sospechosa!

Ahora todos quieren saber si Galeano ya compró el pasaje para Alicia Machado. Eso sí, la venezolana ya dijo que ella quiere que su boleto sea en primera clase, por favor. La clase económica se la deja a Niño Prodigio.

